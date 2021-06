NOVAKA PITALI GDE VIDI RAFU I SEBE ZA 10 GODINA: Ovakvom odgovoru srpskog tenisera se sigurno nisu nadali!

"Ne mogu potpuno da se opustim jer nije gotovo, ostalo je finale. Ali, ne mogu da ne priznam da je ova pobeda jedna od najslađijh i najvećih u mojoj karijeri. Definitivno jedan od tri najuzbudljivija meča kog sam bio deo, a najbolji u Rolan Garosu, uzimajući u obzir kvalitet tenisa, podršku i za mene i za njega... Od prvog poena se osetila vibracija, energija, koja je potpuno drugačija od bilo čega što sam osetio u karijeri", rekao je Đoković novinarima.

Đoković je u pobedio Rafaela Nadala sa 3:1 u setovima i plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Francuske.

foto: Profimedia

Najbolji teniser sveta je upitan kako vidi sebe za 10 godina, bez situacija poput one iz duela sa Nadalom i spektakularnih mečeva.

"Jesam pomišljao na to, kako će biti nakon karijere, kada splasne adrenalin. Ne vidim kraj trenutno, ne osećam da želim skoro da završim. Tako da neću u potpunosti da zamišljam kako je to ostaviti tenis i doživljavati ovakve momente. Jedan od najvećih razloga zbog kojih i dalje igram profesionalni tenis su ovakvi mečevi i ovakva atmosfera. To mi daje motivaciju i inspiraciju. Ovakvi mečevi te i dalje guraju da nastaviš da treniraš, da zlatnim slovima ispisuješ istoriju našeg sporta. Počastvovan sam zbog toga što sam imao. A, da li ćemo pikati tenis nakon karijere, ne znam. Više nas vidim u nekoj varijanti plaže ili broda tamo u Španiji. Biće nam dosta tenisa kada budemo završili", naveo je Đoković.

foto: Profimedia

Rival u finalu biće mu Stefanos Cicipas.

"Biće važno dobro početi, dug je meč kada se igra na tri seta. Za njega će to biti posebno iskustvo jer nikad nije imao priliku da igra finale grend slema. Iskustvo je na mojoj, a svežina na njegovoj strani. Učiniću sve što je u mojoj moći, zajedno sa timom, da se oporavim. Sada je sve oko oporavka i svežine koja mi je neophodna za veliku borbu. Bez dileme, čeka me velika borba", kazao je Đoković.

Finale muškog singla na Rolan Garosu je u nedelju.

foto: Profimedia

(Beta)