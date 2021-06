ĐOKOVIĆ OPISAO UNUTRAŠNJU DRAMU TOKOM FINALA: Čuo sam dva glasa, prvi je bio prilično glasan, ali sam se na vreme posvetio drugom

Velika borba i neverovatan preokret u finalu Rolan Garosa digli su Novaka Đokovića stepenik bliže epitetu "najbolji teniser svih vremena".

Đoković je posle više od četiri sata nadmudrivanja sa Stefanosom Cicipasom izašao kao pobednik iako se u jednom momentu činilo da mu spasa nema.

Grk je poveo sa 2:0, a onda je usledio preokret. Šta se dešavalo u tim momentima u glavi Đokovića samo on zna. A to je pokušao da objasni javnosti.

"Oduševljen sam, veoma ponosan zbog toga. Deo sam istorije sporta koji volim, to me ispunjava. Ne bih mogao da budem srećniji, zbog svega što sam uradio u poslednjih 48 sati. Ovo je verovatno jedno od moja tri najveća dostignuća. Posle izgubljena dva seta čuo sam dva glasa – jedan mi je govorio da ne mogu da preokrenem, da je gotovo. Taj je bio prilično glasan posle drugog seta. Osetio sam da je vreme da se posvetim drugom glasu. Rekao sam sebi da ja to mogu, počeo sam da ponavljam to sebi kako bih poverovao. Kada je počeo treći set, osećao sam se bolje. Posle toga u meni nije postojala sumnja", rekao je novi šampion Rolan Garosa.

