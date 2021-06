REZIME VELIKOG FINALA: Izabrane reči i njihovo značenje posle osvojene epohalne 19. Grend slem titule Novaka Đokovića u Parizu

Ako se ukrste nedavna izjava njegovih trenera Ivaniševića „da je Novak u svađi sa satom“ i jučerašnja Vajde „da je Novak izuzetan profesionalac – od koga više ne zna šta da očekuje“ , jedini mogući zaključak je da se – u eri Novaka Đokovića – sve dešava kada on smatra da je pravo vreme za to.

I, uistinu, kako drugačije shvatiti čudesan preokret protiv mladog asa koji je, po svim stručnim teniskim merilima, imao sve što je bilo potrebno, pa i neverovatnih 2:0 prednosti u setovima – kako bi u svom prvom Grend Slem finalu osvojio svoj nezaboravni prvenac?

„Osvojiti dva seta ništa ne znači ako ne osvojite i treći – to je moj važan nauk iz ovog meča. Posle te pauze – kao da je počeo da čita moju igru, izgledao je svežije...Jednostavno, izgubio sam mogućnost da uradim nešto veliko danas. Nisam plakao – jer sam ipak učinio puno toga dobrog – ali ne i dovoljno...“ neutešan i iskren je bio Cicipas u obraćanju medijima, nosilac Next Gen talasa u tenisu – suočen sa svom moći „X faktora“ devetnaestostrokog osvajača Grend slem titula.

foto: Profimedia

„Po mnogo čemu mi je ova titula na Rolan Garosu draža od prve 2016, jer je – između ostalog – nivo tenisa bio viši, a i ovoga puta je Novak prikazao kako može da iskoristi svoje iskustvo kako bi došao do konačne pobede. On je fizički i mentalno potpuno spreman da igra meč u pet setova, do kraja – a za to su ga pripremile lekcije iz poraza iz mlađih dana. I pored svega, on je uvek motivisan da svoju igru unapređuje u svim segmentima!“ ponosno ističe Vajda, i naglašava da je cilj Novaka i tima da se „potpuno usresrede na osvajanje preostalih Grend slemova i zlata na Olimpijskim igrama ove godine“. Velike reči i ciljevi – ali uvek izrećeni kroz perspektivu radnih planova.

„Nikada nisam mislio da je nemoguće sustići rekorde Federera i Nadala, iako su moje unutrašnje borbe u nekim periodima tokom karijere bile zaista izazovne. Naravno, podrška vašeg tima i bližnjih je uvek tu – ali je ipak sve na vama. Ne mogu biti srećniji rezultatom svega što se desilo u poslednja 48 sata – pobeda nad Rafom posle više 4 sata igre, pa preskočen trening juče, a onda osvajanje trofeja posle još jednog četvoroipočasovnog meča – svakako jedno od tri najveća ostvarenja u mojoj karijeri do sada. Predano sam radio na tome da ne dozvoilm da me misli povuku u stranu, već da izgradim mentalu čvrstinu i ostanem ili se vratim što pre ka centru mojih razmišljanja, za šta nemate puno vremena tokom meča. Neki porazi u finalima Grend slemova su me, između ostalog, uputili na to. “ priča Novak posle ovog izuzetnog trijumfa.

foto: Profimedia

„„Ne želim da uđem u spekulacije koji faktori odlučuju o tome ko će od nas trojice biti smatran za „najvećeg igrača u istoriji“. Meni je največa motivacija da osvajam najveće trofeje u tenisu i uspesima ispisujem nove stranice u istoriji sporta. To što sam jedini igrač koji je osvojio sve Grend slemove barem po dva puta i sve Masters titule je izuzetan uspeh, ali ne želim da ulazim u tu debatu sa ostalim teniskim stručnjacima – jer sam i dalje aktivan i trasiram svoj put,““ komentariše ovu važnu debatu u teniskom etru Novak, i napominje da „sva trojica imaju velike šanse na Vimbldonu i ostalim Slemovima – i da on i svako od njih ima svoje odvojene puteve uspeha.“

Isticao je više puta „novi“ Novak Đoković da je jedan od najvažnijih aspekata njegovog uspeha „živeti i delovati u momentu“. Tim povodom se nadovezuje:

„Ne dozvoljavam sebi da se vraćam u prošlost, ili idem u budućnost. Naravno da se trudim da uživam u trenutku i da se opustim u potpunosti, ali je priroda našeg posla i sporta takva da nemaš baš puno vremena da slaviš uspeh. Želim da dam svoj maksimum na Vimbldonu, Olimpijskim igrama, Ju Es Openu – kalendar je veoma zgusnut, ali nisam prvi put u takvoj situaciji u karijeri. Zadovoljan sam kako se opravljam i izdržavam ovakve napore – fizički, psihički i emotivno – ali ću definitivno barem nekoliko dana slaviti ovaj uspeh sa svojim bližnjima!“

„Istina je da sam sebe doveo u dobru poziciju ove godine da osvojim Zlatni slem (4 Grend slema u nizu plus zlato na Olimpijskim igrama) – ali sam i 2016. bio u sličnoj situaciji – pa sam ispao u 3. kolu Vimbldona. Radujem se povratku na travu, pogotovo što smo je preskočili prošle godine – i nadam se da ću nastaviti niz pobeda iz 2018. i 2019. godine – uz samopouzdanje koje sam izgradio na ovoj podlozi u proteklom periodu!“ upozorava i najavljuje Đoković pred velike pozitivne izazove – i, nadamo se, nova karijerna ostvarenja.

foto: Profimedia

Teško je svesti sva osećanja i doživljaje koji su pratili još jedno impozantno sportsko dostignuće Novaka Đokovića i u hiljade reči – a kamoli u desetak minuta određenih za medije ovom prilikom. Ako ste se isti broj puta zapitali tokom jućerašnjeg finala „da li je ovo moguće“ – bilo u pozitivnom ili negativnom smislu – Novak je isto toliko puta – ali najvažnije, na samom kraju – dao jedan postojan odgovor: da. Veličina njegove ljudske, takmičarske i sportske dimenzije ogleda se i u tome da nas sve sada podseti da smo se možda slično osećali juna 2016. godine – i da svu euforiju tadašnju i sadašnju podvedemo pod „još jedan korak kroz vreme i život“ – ka novim ciljevima za koje treba biti posvećen, radan, vredan, skroman i jake vere. Novakovi trofeji i pobede – a pogotovo ovakve kao poslednje dve – insipracija su za sve i svakoga na ovoj planeti, i naravno veliki ponos za njegov voljeni narod – ali ujedno i podsetnik koliko je važno iskreno pogledati u sebe, raditi na sebi – i poštovati druge. Jer, tenis i sport predstavljaju kulturne discipline ljudskog roda – i tom spoznajom su i Novak i ceo svet stvorili odnos kroz koji se ovakva dostignuća zajednički slave. I to je Novakova kuća, mesto prepoznavanja i pripadanja ovih vrednosti – za sve ljude naše planete.

„Jedno od najvećih ličnih dostignuća za mene bila je spoznaja koliko je važno biti skroman u životu!“ rekao nam je Novak Đoković posle osvajanja svog poslednjeg trofeja u Dubaiju 2019. godine. Jednom poetski opisan kao „dar koji nastavlja da daruje“ - u slavlju još jednog njegovog vanvremenski vrednog uspeha - Novak nas ovim rečima podseća na smisao svakog dobrog dela svakog od nas, i na ceo put pređen od inspiracije do ostvarenja. U tome je radost, i o tome se danas misli, peva, stvara i mašta.

Dobro došao svojoj kući, i hvala ti još jednom, Nole!

Vuk Brajović / Kurir sport