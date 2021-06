NENAD ZIMONJIĆ: Novak Đoković može da osvoji zlatni slem

Nenad Zimonjić, bivši teniser i selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije, govorio za Televiziju Kurir o uspehu Novaka Đokovića na Rolan Garosu.

Zimonjić kaže da je pred Novakom još puno uspeha i da je samo nebo granica.

- Novak svakog dana ispisuje istoriju našeg sporta, samo je nebo granica za njega. Uradio je nešto što niko nije uradio, da osvoji svaki grend slem po dva puta. Isto to je uradio i u masters seriji, osvojio je svih devet turnira, i to dva puta, što niko nije uradio. Po broju nedelja je na prvom mestu. Ostalo mu je još malo rekorda da obori.

Đoković je pre Rolan Garosa osvojio Australijan open, a u godini kada su na programu i Olimpijske igre, sve češće se pominje mogućnost da Novak osvoji "zlatni slem".

- Nadam se da će mu ovo biti zlatna godina, da će osvojiti sva četiri Ggrend slema i zlato na Olimpijskim igrama. On to može. Neće biti nimalo lako, ali pobeda na Rolan Garosu može da mu da veliko samopouzdanje, posebno dva poslednja meča protiv Nadala i Cicipasa gde su svi mislili da nema šanse da preokrene. Đoković i Nadal dominiraju poslednjih godina, s obzirom da je Federer kuburio sa povredom. Nadal je u dobroj formi, odlično igra, mislim da će biti najveći favoriti za osvajanje narednih grend slemova. Mislim da je Novak u velikoj prednosti zbog dominacije u poslednjih deset godina. Verujem da će on to ostvariti.

O meču sa Cicipasom, Zimonjić kaže.

- Noleta su uvek svi resprektovali što se tiče rezultata. Najveći zadatak je svakako pobediti Nadala na "Šatrijeu", specifičan teren, malo veći od ostalih. Novaku je dva puta to pošlo za rukom. Zato je i bio mentalno i fizički iscrpljen u finalu. Ali je pokazao neverovatnu psihičku i mentalnu stabilnost i preokrene. Čak nije dozvolio Cicipasu nijednu brejk loptu u tri poslednja seta. - Specifični su turniri na grend slemovima jer se igra na tri seta. Igrači teško mogu da prate Novakov tempo koji diktira tokom celog meča. On tu najmanje oscilira, najbrže može da se vrati ako je pao... Mnogo puta je do sada to pokazao. To govori o njegovoj snazi. Prosto je neverovatan u tim situacijama.

