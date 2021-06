NEVEROVATNA PRIČA DOBILA SPEKTAKULARAN NASTAVAK: Oglasio se otac malog Toma i otkrio šta se desilo posle! NOVAK JE CAR! (VIDEO)

Novak je dečaku koji ga je sve vreme bodrio iz publike poklonio reket po završetku meča, a njegova reakcija mnogima je naterala suze na oči.

Sada se oglasio i dečakov otac koji je otkrio šta se dešavalo posle momenta koji je oduševio ceo svet.

"Na meč je došao u srpskoj majici", otkrio je njegov otac za francuski sajt "Francebleu", a zatim opisao detalje tokom meča, naročito kada je Novak izgubio prva dva seta od Cicipasa u finalu.

foto: Profimedia

"Počeo je vrlo snažno da ohrabruje Novaka, koji ga je primetio. Uspostavio je malu vezu. Kada je došao da sedne nasuprot nas, pogledao je Toma i podigao mu palčeve u vis i namignuo", otkrio je otac.

Nakon što je posle neverovatnog preokreta Novak uspeo da savlada Cicipasa i dođe do svog 19. Grend slem trofeja, došao je baš kod malog Toma čija podrška mu je dala energiju da napravi preokret.

Nakon što ga je video kako skače od sreće, Novak je pogledao ka Tomu i rekao mu je da ostane tu "Vratiću se posle", obećao mu je najbolji teniser sveta, koji je nakon finala imao obaveze za davanje intervjua i ceremoniju dodele pehara.

"To je vrlo topao trenutak za njega, mislim da ga neće nikad zaboraviti. Novak mu mnogo znači, bio je to trenutak sreće. Bio je neverovatno srećan. Siguran sam da je o tome razgovarao i sa prijateljima. Jutros je želeo da uzme kapu i odnese je u školu. To je trenutak koji će mu se zauvek urezati u sećanje. Želeo je da nosi kačket i popodne na ručku. U subotu igra na turniru, mislim da će ga i tada nositi", zaključio je otac.

foto: Profimedia

(Kurir sport)