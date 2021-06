NOVAKU JE POTREBNA SVAĐA! Ivanišević o Noletovim izlivima besa: Ako nismo mi, onda je sunce! Ako ne sunce, onda je oblak!

to ga gura

Goran Ivanišević, proslavljeni hrvatski teniser i trener najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, istakao je da je srpski as irao perfektan tenis u Parizu.

"I ranije sam govorio da su mu šanse veće ako igra sa Nadalom u polufinalu. Bili smo u Beogradu kada smo videli žreb i nije mu baš bilo drago kada je video Rodžera i Rafu u svom delu. Meni je, iskreno, to bilo draže. Rafa nikada nije izgubio u finalu Rolan Garosa, u finalu je druga glava, 13 puta je osvojio. Slično kao Novak na Australijan openu", kaže Ivanišević za Sportklub i dodaje:

"Meč je počeo slično kao prošle godine, ali sada se na 0:5 Novak resetovao, skoro da se vratio u taj set. Odmah sam znao da će biti drugačiji meč. Ono što se dogodilo u drugom, trećem i četvrtom setu... Nikada nisam video Rafu tako nemoćnog na Rolan Garosu. Mislim da je treći set mogao biti u ubedljiviji za Novaka, ali tenis je bio perfektan".

Legendarni hrvatski teniser otkriva da veliki trijumf nad Rafom ne bi imao značaj da Novak nije savladao Cicipasa u finalu.

Ivanišević je na duhovit način prokomentarisao i Noletovu nervozu u finišu prvog seta.

"Ne znam, on kad nađe nekoga da se svađa… Njemu to treba, u stvari. Ako nismo mi, onda je sunce. Ako ne sunce, onda je oblak, ha-ha-ha. To njega gura", rekao je Ivanišević.

Trener srpskog asa ističe da će Novak sada biti još pozitivniji, motivisaniji i spremniji.

"Pre mnogo godina sam rekao da je on jedini čovek koji može osvojiti četiri Grend slema u istoj godini. Pitanje je da li će uspeti, ali ako neko to može, on može", kaže Hrvat.

