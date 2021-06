NOVAK ĐOKOVIĆ O GOAT TRCI: Ostavljam to drugima da sami procene

Novak je pre samo nekoliko dana po drugi put u svojoj karijeri osvojio Rolan Garos, ali to je već uveliko ostavio iza sebe.

Pred njim su novi ciljevi.

"Nema mnogo vremena za slavlje i veselje, želim da dam svoj maksimum na Vimbldonu, US openu i Olimpijskim igrama. To su mi najveći ciljevi do kraja godine. Sve je nekako zgusnuto u rasporedu, to nije baš idealno, ali dobro, nije prvi put da sam u toj situaciji. Zadovoljan sam kako se oporavljam i na koji način izdržavam ovakve napore, i fiziči i psihički i emotivno", kaže Novak.

Posle pobede u Parizu, priča o GOAT trci se intenzivirala, a najbolji teniser planete to ovako komentariše:

"Razumem da ljudi vole tu debatu, da žele da pričaju više o tome i da izvuku iz nas trojice ponešto. Ne znam šta oni odgovaraju, ali ja ne želim da ulazim u spekulacije, u to koji su faktori presuđujući i slično. Ostavljam to drugima, stručnim ljudima koji su u tenisu, ali i navijačima, da sami procene. Meni osvajanje slemova predstavlja ogromno zadovoljstvo i motivaciju, to su svakako najveći turniri", kaže Novak i dodaje da mu u ovom momentu ne nedostaje motiva i inspiracije.

foto: Profimedia

"Ispisujem istoriju tenisa, to me uvek gura i inspiriše. Činjenica da sam jedini koji je uspeo da osvoji po dva puta sve slemove i sve masterse zaista je fenomenalna, presrećan sam zbog toga, ali meni nije mesto u debati. I dalje sam aktivan i dalje gradim svoj autentični put, ja sam na svome. Nastaviću da stremim ka tome da osvajam glend slemove, jer to je verovatno nešto što se računa najviše, uz istorijski broj jedan", zaključio je najbolji igrač sveta.

(Kurir sport)