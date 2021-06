DOMINACIJA NASTAVLJENA: Seniorke TC “Novak” odbranile prestol! FOTO

Šampionki podijum u konkurenciji seniorki Ekipnog prvenstva Srbije 2021. kao i prethodne godine ispunile su teniserke TC Novak iz Beograda. Aktuelne šampionke do odbrane trona stigle su pobedom u finalu nad timom TK Dril (Beograd) 3:1 (Ivana Jorović – Natalija Senić 7:6(4) (sr. 7:6(4), 0:6, 0:6), Draginja Vuković – Nina Zabrdac 6:1, 6:2, Lola Radivojević – Anastasija Arsić 6:2, 6:1, Iva Šepa – Ana Savković 6:3, 6:0. Na putu do novog šampionskog pehara seniorke TC Novak koje su bile postavljene za prvog nosioca, savladale su TK Winner 4:1, TK Player zone 4:1 i na kraju TK Dril.

1 / 6 Foto: TSS

Vicešampionke Srbije TK Dril na putu do završnice pobedio je TK Dinamo 4:1, TK Player Zone 5:2 i u polufinalu TK Haron 4:0.

“Sjajan uspeh, sjajan rezultat naših devojaka na koje smo jako ponosni. Odbranile su tron osvojen 2020. i ponovo nas učinile srećnim i ispunjenim. Dale su nam potvrdu da je sav svakodnevni rad na terenu upravo onakav kakav želimo, da donosi željeni rezultat i da smo na pravom putu. Pokazale su i to da smo tim koji diše kao jedan i da će za uspeh svog kluba dati sve na terenu, da vlada izuzetna atmosfera, ona klupska koja svaki sport čini snažnim i koja ujedno svakog pojedinca dodatno motiviše i čini boljim. Nastavljamo u istom tempu i idemo dalje u nove pobede” – rekao je Darko Milošević nakon pobede glavni trener ženskog seniorskog tima TC Novak. Na terenima TC Novak na kome je održano finale Ekipnog prvenstva Srbije 2021. za seniorke, kao i prethodna polufinala, slika koja raduje. Radost, ozarena lica svih takmičarki, pozitivna energija i atmosfera, džentlmenstvo, a to je esencija teniskog sporta koju treba gajiti i to je put kojim treba ići kroz budućnost.

