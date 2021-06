TIH NEKOLIKO SEKUNDI ISU HTELI DO KRAJA DA PRIKAŽU Srđan Đoković zagrmeo posle Rolan Garosa: Džaba! To je videlo 5.500.000 ljudi!

"Novak je pokazao da ništa nije moguće kada se želi. On je stasavao u najgore vreme za našu zemlju, u vreme sankcija, ludila potpunog. Pokazao je da iz jedne male zemlje može da dođe šampion kao što je Novak. On je jedan od najvećih sportista svih vremena, ne samo tenisera", rekao je Srđan Đoković gostujući u "Jutarnjem programu" Prve TV, pa nastavio:

"On je član svake porodice u ovoj zemlji, ne samo u ovoj zemlji nego u celom takozvanom trećem svetu kako su ga nazvali ovi što misle da su Bogom dani. A to je jedno 6,5 milijardi ljudi. On je potekao iz tog naroda, on je pokazao da ništa nije nemoguće i da mi ništa nismo manje važni nego oni", istiće Đoković senior i osvrće se na situaciju sa dečakom kome je Novak na kraju meča u finalu Rolan Garosa dao reket. Taj snimak se sada zbog TV prava skida sa društvenih mreža.

"To je ludilo sa zaštićenim pravima, ali džaba im je skidanje kada je 5.500.000 ljudi to videlo. I na uživo prenosu kada je on davao reket tom klincu koji ga je podržavao, što je strahovito lepa slika, oni su prekinuli i prikazali nešto drugo. Tih nekoliko sekundi su mogli da isprate do kraja, ali nisu", rekao je Srđan Đoković.

