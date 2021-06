NOVAKU SU ODUZELI TITULU! Srđan Đoković o skandalu na US Openu: To se dešavalo svim velikim igračima pa nisu bili tako kažnjeni

Rafael Nadal i Rodžer Federer za sada imaju po 20 Grend Slem titula, a novak bi uskoro mogao da izjednači taj rekord.

Njegov otac Srđan je gostujući na TV Prva rekao kako sve to to jako blizu.

"To će biti sad za mesec dana, a 21. titula dolazi u septembru na US Openu", rekao je Srđan Đoković i posebnu pažnju poklonio tom trenutku.

foto: EPA/JASON SZENES

"Tamo su mu oduzeli tu titulu, ne opravdavam to što je uradio, ali to se dešava i to nije namerno uradio", istakao je Srđan Đoković i dodao.

"To se dešavalo svim velikim igračima pa nisu bili tako drastično kažnjeni. Sve to ga čini još jačim, još ubeđenijim u to da to što radi je najbolje na svetu", zaključio je Novakov otac.

foto: Pritnscreen

(Kurir sport)