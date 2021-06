VILANDER ZNA ŠTA ĐOKOVIĆ HOĆE I MOŽE! Šveđanin OPLEO po Nadalu i dao SAVET Federeru!

Čuveni Šveđanin smatra da Novak može da osvoji kalendarski slem, tj. sva četiri grend slem turnira u istoj godini

"Naravno da Novak to može, ali ostaje da vidimo koliko će jak biti u Njujorku ako prethodno osvoji sve. On želi da pokaže da je Supermen, a on to i jeste. Mora da nastavi da igra mečeve kako bi zadržao intenzitet", rekao je Vilander.

foto: Profimedia

Vilander je razočaran odlukom Rafaela Nadala da preskoči Vimbldon i Olimpijske igre

"Razumem da Igre donose rizik, posebno jer je US open odmah posle. Ali, razočaran sam zbog toga što Rafa ne dolazi na Vimbldon. Pretpostavljam da ima dobar razlog, jer u suprotnom to ne bi uradio. Mislim da je igrao previše na šljaci, iako je igrao koliko igra uvek. Nadao sam se da će se 'velika trojka' ponovo boriti za istoriju", objasnio je Vilander.

foto: EPA/Yoan Valat

Prokomentarisao je i povratak Endi Mareja.

"Za mene bi uspeh bilo nekoliko pobeda. Bitno je da pokaže svima da može da pobedi meč u četiri ili pet setova. Dobro je izgledao u Kvinsu", smatra Vilander.

foto: Profimedia, Reuters

Šveđanin se dotakao i forme Rodžera Federera.

"Ja sam jedan od onih koji misle da je za njega dobro da ne igra mnogo mečeva. On mora da da povrati osećaj igranja najboljeg tenisa u bitnim momentima mečeva, na brejk loptama", zaključio je Mats Vilander.

Kurir sport