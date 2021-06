BEKER ŽESTOKO OPLEO PO OSAKI: Imate 23 godine, zdravi ste, bogati, porodica vam je dobro... Kakav je**ni pritisak?!

Proslavljeni nemački teniser Boris Beker kritikovao je Gren slem šampionku Naomi Osaku zbog odluke da nakon Rolan Garosa propusti i Vimbldon.

Japanka je zbog problema sa depresijom odlučila da ne igra u Londonu. Ona je istakla da ne želi da daje izjave za medije i da će uzeti odmor od tenisa na neodređeno vreme.

"Ako ne možeš da se nosiš sa medijima, teško je da budeš profesionalac. Na Turu je nemoguće bez štampe. I teško je da dobijete nagradni fond ili novac od sponzora bez medija. Susreti sa novinarima nisu nešto čemu se obradujemo, ali je deo posla, morate da se nosite sa tim izazovom", kaže Beker.

Osaka je naglasila da oseća ogroman pritisak kad razgovara sa novinarima i da to izuzetno negativno utiče na njenu psihu.

"Je li to stvarno pritisak? Zar nije pritisak to kad nemate hranu na stolu? Kada morate da hranite porodicu, a nemate posao? Nije li to veći pritisak? Kada imate povredu koja vam menja život... Čekajte, zar to nije veći pritisak? Imate 23 godine, zdravi ste, bogati, porodica vam je dobro. Gde je tu je***i pritisak?" oštar je Beker.

Kurir sport/B92