ASOVI SVE GOVORE: Novak otvoreno govorio o saradnji sa legendarnim Hrvatom!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković prokomentarisao je dosadašnju saradnju sa legendarnim Hrvatom Goranom Ivaniševićem.

Đoković je istakao da je su se na meču prvog kola Vimbldona najbolje mogli videti rezultati rada sa hrvatskim trenerom.

Podsetimo, Novak je na meču protv Drejpera imao jedno od najboljih serverskih izdanja u karijeri. Srbin je imao neverovatnih 25 as servisa.

"U suštini, mislim da saradnja može da se sumira ovim nastupom. Servis je nešto na čemu smo mnogo radili, da stvorimo oružje. Imao sam i ranije dobar servis u karijeri, ali da sam pravio toliko asova, otkako radim sa njim, to ne mogu da se setim. Definitivno je vidljiv napredak u tom segmentu igre. Pored toga, ima još tehničkih i taktičkih detalja na kojim radimo i o kojim razgovaramo. Svakog dana može da se radi na nečemu na terenu, zapravo, suprotno ne postoji za mene. S kim god sam radio u karijeri, uvek sam postavljao pitanja i tražio od trenera da mi da informacije, da čujem njegovo posmatranje moje igre i kako kolektivno možemo da pronađemo najbolji način da usavršimo igru", rekao je Novak.

foto: Belgrade Open

Đoković je istakao da je velika prednost to što se sa Goranom dugo poznaje.

"Činjenica da je Goran neko ko priča naš jezik i jako se dobro razumemo. Imao sam 12 godina kad sam ga upoznao, u akademiji Nikija Pilića u Nemačkoj, kada se spremao za svoj šampionski Vimbldon 2001. Od tada je zna za mene, naravno, ja za njega od ranije. Uvek smo imali puno poštovanje jedan prema drugom i mnogo mi je bilo drago kada je prihvatio da radimo zajedno. Ispostavilo se da je to bila i odlična odluka za mene i za njega jer imamo vrhunske rezultate. Što je još važnije, s obzirom da mnogo vremena provodimo jedan sa drugim i sa ostalim članovima time je to da je izuzetno dobra hemija među nama i komunikacija, lični odnos, van terena. Vrlo smo iskreni i otvoreni jedan prema drugom, Kad imate takav odnos, lakše je da i profesionalno se postavite i dobijete najbolji mogući efekat vašeg rada. Izutetno sam zadovoljan i tom kombinacijom njega i Marijana, oni se slažu i to je bitno jer je Marjan neizostavan čovek u mojoj karijeri već 15 godina", dodao je Đoković.

Novak će u drugom kolu Vimbldona igrati protiv Kevina Andersona, biće to repriza finala iz 2018. godine.

