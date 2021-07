NOVAK JE ARHETIPSKI SRBIN! Tekst sveštenika SPC o najboljem teniseru sveta će vas ostaviti BEZ DAHA!

Sveštenik Nenad Ilić napisao je nedavno zanimljiv tekst o Novaku Đokoviću, potaknut njegovim fantastičnim dostugnućem u finalu Rolan Garosa, kada se vratio iz mrtvih u finalu i deklasirao Stefanosa Cicipasa. Uspeo je da objasni Noletov mukotrpan put do vrha ATP liste i ono što njegovi uspesi znače srpskom narodu.

Pismo prenosimo u celosti, sa dopuštenjem oca Nenada Ilića.

"Zašto je Novak Đoković arhetipski Srbin? Ne može da angažuje svoje potencijale ako nije vanredno stanje. Kao što ni mi kao narod ne funkcionišemo kako treba sem kad je najteže. Od početka, od kad se pojavio na toj sceni belih bogataša, kidao nam je živce napetim trenucima u sportu u kome se sukob odvija po tri-četiri hipnotička sata. Tik-tok.

Bilo bi mu dosadno da je sve u redu, prema prognozama kladionica. Pogotovu kad je on najbolji. Što se ostalim Srbima ipak ređe dešava. Da budu u nečemu najbolji. Ređe se dešava bilo kome. Da Novak kako bi se motivisao da protivniku nešto fore - to bi već bila gordost. I onda on ne daje, nego biva samo on. Povremeno lenj, zasićen uspesima, bez motivacije. Srbin. Dok se ne napravi problem, dok ne dođe vanredna situacija u kojoj mora vanredno da se potrudi.

Ruski Ilja Muromec će da spava na toploj peći godinama. Dok mu svu zemlju ne otmu, a onda će da se probudi, ustane i razbuca protivnike. Srbi nemaju tu medveđu silu Ilje Muromca, čak ni Kraljević Marko nema tu silu. Težak i jak, sa svojim šestoperom umesto sadašnjeg Novakovog reketa - Kraljević Marko ipak je laganiji i brži od Rusa Ilje, koristi lukavstva, savezništva, gubi, ali pronađe način kako da na kraju pobedi.

Majka ga opominje da se vrati veri kad zaluta. Svi Srbi postanu majka Jevrosima Novaku kad on ode da meditira pred mečeve ili okači ametist, vere se po piramidama da pronađe dodatnu energiju. Ali kao i Kraljević Marko i Novak zna šta je ono najvažnije. Čuva svoju crkvu. Ništa crkveniji od ostalih Srba, koji su istovremeno i crkveniji od svih razumnih naroda - spremni da za svoju veru kad zaista zatreba i život daju.

Zbog čega ipak jedan deo Srba ne želi da prihvati Novaka kao novog Kraljevića Marka? Kao što ne žele da ga prihvate kao internacionalnog viteza engleski, francuski, američki snobovi? I jedni i drugi - zbog toga što ispada iz srpskog klišea. Ne zapija se rujnim vinom i obožavanjem sebe, nego vredno vežba udaranje šestoperom svog reketa. Kao da nije Srbin nego Nemac. Ne pravi se važan kao svaki normalan Dinarac, nego je ljubazan i veseo kao neki otmeni a skromni Francuz. Veruje u ostvarenje svojih snova više nego što to veruju Amerikanci koji su izmislili san kao životnu motivaciju.

Nepodnošljiv njima. A nama - samo ako odbijamo činjenicu da nam je, bez obzira na naše talente, potreban ogroman trud da uspemo u svetu koji nas ne voli. Koji nas je proglasio za zločince, divljake, varvare. Pogledajmo Novaka kako uspeva da iskoristi energiju zapadne publike koja je skoro uvek usmerena protiv njega. Gledajmo i učimo. E da je makar Novak mitski lik kao Kraljević Marko... Nego - evo ga pred nama. Pokazuje nam da je moguće. I onda ga neki i ne vole. Srbi Srbi ga prepoznaju i vole."

Nenad Ilić je od kraja januara 2019. godine starešina Hrama Svetog Nikole u Amsterdamu. U javnosti je poznat i kao reditelj i pisac. Diplomirao je pozorišnu režiju na FDU i Bogoslovski fakultet. Uradio je dva izuzetna dokumentarna filma, o dvojici možda i najvećih duhovnika SPC novog doba, vladiki Nikolaju Velimiroviću i ocu Justinu Popoviću. Poznat je i kao otac jutjubera Bake Praseta - Bogdana Ilića.

