JEL MOGUĆE DA SE I TO DOGODILO? NIJE MU LAKO! Federer priznao da je Novak prvi favorit Vimbldona

Na konferenciji za štampu posle pobede nad Rišarom Gaskeom jedan od novinara je pitao Federera šta misli o kvotama za finale na kladionicama, koje Srbina stavljaju kao glavnog favorita. Prema egleskim bukmejkerima najmanje kvote protiv koga će u finalu odbraniti pehar su na Medvedeva, Bertinija i Federera.

- Prvo, ne zanima me šta oni kažu - rekao je Švajcarac, a onda je ipak prokomentarisao.

- Drugo, ako su to engleske kladionice onda to daje odgovor na pitanje zašto je Beretini tako visoko. Ko god osvoji Kivns kod njih je uvek vrlo visoko kotiran. Ali mislim da bi Zverev trebalo da bude više jer sam igrao sa njim na travi i jako je dobar. Medvedev je drugi na svetu i normalno je da on bude tu - rekao je Federer.

foto: Profimedia

Osvrnuo se i na svoju poziciju, ali je priznao da ga ne iznenađuje što je Novak na prvom mestu u sva tri scenarija.

- Ja sam tu zbog svojih rezultata ovde, moraju me negde staviti. Nije me briga, ali su verovatno u pravu što je Đoković u svakom scenariju u finalu. On je favorit za osvajanje turnira - iskren je bio Federer.