BRUKA! ENGLEZI ISPALILI NOVAKA: Šampion tražio JEDNU USLUGU, oni ga ODBILI i to pred polufinale!

Kao aktuelni šampion Vimbldona Novak je pred start turnira zamolio organizatore turnira da uvek igra prvi meč na Centralnom terenu, kako bi ostao u ritmu, da ne "šeta" iz dnevnih u večernje termine i obratno.

Međutim, Englezi nisu ispoštovali najboljeg tenisera sveta i višestrukog osvajača Vimbldona. Odlučeno je da nastupi u drugom polufinalu, što znači da će morati da čeka da Mateo Beretini i Hubert Hurkač završe meč. To znači da će imati manje vremena za odmor, ako izbori plasman u veliko finale.

Zanimljivo, organizatori su Novaku u prethodnim rundama izlazili u susret, uglavnom izlazili u susret, međutim, baš u polufinalu su odlučili da ga "stave na čekanje".

"Navikao sam da bar jedan meč igram na Terenu 1. Obično kad su Federer i Nadal u žrebu, to bude slučaj. U suštini sam zahtevao da prvi meč igram na Centralnom terenu, oni su mi izlazili u susret. Rodžer je do sada igrao sve na Centralnom, to je okej. To je odluka organizacije. Da li je trebalo da igra jedan na Terenu broj 1, a da neko od mladih, poput Beretinija, dobije šansu da igra na Centralnom, verovatno da. Ali to je njihova odluka, jer se ne zna hoće li se Rodžer vratiti sledeće godine", rekao je u četvrtak srpski teniser.

Kurir sport