GORAN IVANIŠEVIĆ ZA KURIR: Novak nije sa ove planete! Ne znam odakle je došao

Tačno 20 godina i dva dana.

Tolika je vremenska razlika između trofeja koji je na Vimbldonu osvojio Goran Ivanišević i trofeja koji je šesti put u karijeri na istom turniru podigao Novak Đoković.

Ivanišević se kao trener Đokovića upisao ponovo u večnu listu osvajača najprestižnijeg teniskog turnira, a po završetku finala u kome je Đoković sa 3:1 savladao Matea Beretinija, odgovorio je na pitanje novinara Kurira Vuka Brajovića.

- Nestvarno je ovo sve što se događa. Kad smo krenuli u ovoj sezoni, Australija je bila veoma važna. Ceo svet je bio protiv njega, a on im je pokazao čak i sa onom povredom da može. Što se tiče Rolan Garosa i pre žreba sam rekao da Rafaela Nadala može lakše dobiti u polufinalu. Bio sam srećan kada sam video da će igrati u polufinalu, Novak nije. Došao je na Vimbldon sa ogromnim samopouzdanjem. Neke mečeve je igrao bolje, neke lošije, ali na kraju uvek uspe. On je jednostavno genijalac koji te gura napred. On vuče nas iz stručnog štaba, nije nam lako, trebaju nam neke jake tablete, ali pomažu. On nije sa ove planete. Ne znam odakle je došao. Mi Balkanci smo posebni, Balkanca mogu razumeti samo Balkanci, a Balkanci mogu svakog da treniraju. On ima poseban klik u glavi, on ga ima. I u finalu kad ga publika naljuti, to ga hrani, on odmah igra bolje - odgovorio je Goran Ivanišević na pitanje Kurira.

