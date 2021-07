AKO NOVAK NE OSVOJI 25 SLEMOVA BIĆU U ŠOKU! Legenda ućutkala Federera i odbrusila: Nikad nije bio bolji

Pobedom nad Italijanom Mateom Beretinijem u četiri seta, najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je 20. pehar sa četiri najvažnija teniska turnira, šestu na Vimbldonu.

Nekadašnji američki teniser Džon Mekinro oduševljen je onim što Đoković prikazuje i veruje da je kraj Novakove dominacije daleko.

"Biće veliko iznenađenje ako Novak ne osvoji 25 grend slemova", rekao je Mekinro.

"Nikad bolje nije igrao, mislim da će osvojiti još četiri ili pet, očigledno sve zavisi od zdravlja. On pokušava da sruši sve rekorde - to je mnogo pritiska. I opet uspeva da igra najbolji tenis... Očekujem da još nekoliko godina to potraje osim ako se neko ne pojavi".

Diskusija o "najvećem svih vremena" trebalo bi da bude završena tek kada sva trojica završe karijeru, a lepo je moguće izmeriti njihove rezultate jer su igrali u istoj eri.

"To je neverovatno, u drugim sportovima se pitaš - Mesi ili Maradona? Džordan ili Džejms? Retkost je kada tri tenisera igraju u isto vreme i već su najbolji ikada. Nije to samo zbog broja grend slemova, nego i zbog ostalih stvari. Završiti godinu na prvom mestu je takođe važno, ali ljudi vole da pričaju o rekordima - i tako je u svim sportovima, ali imaju ovi momci još toga o čemu može da se govori".

Novak Đoković sada napada "kalendarski slem", videćemo da li i "zlatni" jer ne deluje kao optimista pred Olimpijske igre, dok će probati i da sruši rekord Margaret Kort, koja je osvojila je 24 Slema.

"Da mi je neko rekao da će biti jedan teniser sa 20, a ne trojica, rekao bih - neozbiljni ste!".

Kurir sport