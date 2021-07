Oduševljen sam ovom generacijom", rekao je Pit Sampras.

"Da ste me pitali kada sam se povlačio da li će tri momka prestići moj rekord od 14 slemova za 15 do 19 godina, rekao bih da nema šanse“, rekao je on.

foto: EPA-PHOTO/EPA/WOLFGANG

Sampras je sa sedam osvojenih titula na Vimbldonu i dalje ispred Đokovića, kojem je bio idol i koji je u Londonu slavio šest puta.

