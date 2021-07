NORMALNO JE DA SU PROTIV NOVAKA! Beker ŠOKIRAO svet izjavnom o ĐOKOVIĆU

- Meni je to sasvim normalno da ne samo da želite da vas poštuju, već i da vas vole kada ste klasa od igrača tako dugo. Šta je u tome loše. Meni je to sasvim normalno da ne samo da želite da vas poštuju, već i da vas vole kada ste klasa od igrača tako dugo. Šta je u tome loše - rekao je Beker.

Tokom ovogodišnjeg Vimbldona, publika je uvek bila na strani Novakovih rivala, a to se naročito primetilo protiv Denisa Kudle.

- Novak to vidi kao znak nepoštovanja, to što publika nije bila uz njega. Pokušavao sam da mu objasnim nekoliko puta da se radi o tome da su uz autsajdera, a ne toliko protiv njega - zaključio je on.

Kurir sport