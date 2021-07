ŠVAJCARAC UDARIO NA NOVAKA: Đoković radi PROTIV tenisa, posledice će biti NEMERLJIVE!

Novak se zajedno sa Vasekom Pospišilom bori za veća prava igrača u svetu tenisa.

Ipak, to ne nailazi na odobravanje od strane ATP, ali i mnogih drugih koji su u sadašnjem sistemu tenisa.

O tome je govorio Džef Kolet direktor turnira u Gštadu.

"Problem je što svi žele da bude u većoj kategoriji nego što jesu. Svi žele da gledaju, Rodžera, Nadala, Đokovića. Ali to nije moguće. To je kao u fudbalu: Liga šampiona, to su kod nas grend slemovi. Turniri Serije 1.000 su Liga Evrope. Oni sa ATP 500 još dobro prolaze. Ovi sa ATP 250 se muče. Ipak, kukanje nas nigde neće odvesti. Ja mogu da živim sa našom situacijom, ali gledaoci i sponzori imaju problem sa tim. Žele da imamo sastav igrača kao na velikom turniru, a to jednostavno nije moguće", rekao je Kolet za švajcarski list "Basler Zeitung"

On se ne slaže sa izjavom čelnih ljudi iz PTPA da igrači "nemaju dovoljno veliku moć odlučivanja".

"Ako pitate direktore turnira, oni ne misle da se igrači ne pitaju. Naprotiv. Mi smo hteli da spojimo naše turnire u Lozani i Gštadu, napravimo kombinovani događaj za teniserke i tenisere. ATP nas je podržao, isto i WTA, svi su se složili, ali su igrači blokirali prijekat. Vidite, igrači ipak imaju dosta moći", objasnio je Kolet.

Kolet smatra da nova asocijacija (PTPA) nije potrebna.

"Ne mislim da je potrebna. ATP sistem je idealan. Igrači i turniri imaju po 50 odsto u odlučivanju. Ako želite da stvari radite na način na koji to želi Novak Đoković, ravnoteže će se poremetiti. Posledice će biti nemerljive. To nije dobra ideja Novaka Đokovića", zaključio je direktor turnira u Gštadu.

