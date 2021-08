NEKI SRBIN IZ MALE SIROMAŠNE ZEMLJE JE VEĆ 15 GODINA NAJBOLJI U NJIHOVOM SPORTU: Srđan Đoković objasnio zašto Zapad ne voli Novaka

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, objasnio je zašto aglosaksonski svet ne voli srpskog asa.

Srđan je u podkastu "Biznis priče" otvoreno govorio o Novakovoj karijeri i tom prilikom je istakao da je Zapad ne može da se pomiri sa činjenicom da je Srbin dominira u "njihovom" sportu.

"Novak im ni sa čim ne daje razlog da ga neko ne voli. Ne da ga mrzi, neko da ga ne voli. Zamislite vi da ga neko ne voli, a on se prema svima ponaša divno - prema protivniku, skupljačima loptica, gledaocima... Nikada nikome nije rekao ružnu reč ili napravio bilo kakav ružan gest. Zašto se to dežava? Pa verovatno zato što je to buržujski sport, zato što su ga napravili Englezi, muškarci su igrali u odelima, a žene u haljinama i to je bilo za njihovu "visoku klasu"" kaže Srđan i dodaje:

"A, onda se pojavio neki Srbin iz male siromašne zemlje i već 15 godina je najbolji u njihovom sportu, a i našem. Moraće da se pomire sa tim da je centar teniskog sveta prešao na istok Evrope, Rusiju, Južnu Ameriku, a izopštio se iz anglosaksonskog sveta. Sad je tako, a kad se u budućnosti opet okrene situacija - mi nećemo biti ljubomorni", zaključio je otac najboljeg tenisera na svetu.

Novak je nedavno na Vimbldonu osvojio 20. Grend slem titulu u karijeri i tako se izjednačio sa Federerom i Nadalom na večnoj listi. Đoković je rekorder po broju nedelja na ATP listi i bolji je od pomenutih rivala u međusobnim duelima.

Kurir sport