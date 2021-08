ŽIVOJINOVIĆ BUŠIO ĐOKOVIĆA: Boba napravio Novaku pakao od života VIDEO

Đoković senior opisao je anegdotu iz 1999. godine, kada je tražio je nekog ko bi investirao u Novaka, stupio je i u kontakt sa Bobom Živojinovićem.

Na pitanje voditelja: „koliko ih je usporila rečenica, kada je neko iz našeg okruženja rekao da je Novaka takav i da ima oca koji je lud“, Srđan je opisao šta se desilo.

„Ne želim da krijem, ja sam o tome stalno govorio. Prestao sam o tome da govorim, ali kada si me već pitao ko je, to je naš proslavljeni teniser, Slobodan Boba Živojinović. Novak je bio u kampu kod Nikole Pilića i taj kamp je koštao mnogo u to vreme, nekoliko hiljada maraka koje mi nismo imali. Nismo mogli da zaradimo od svog posla, koji smo imali. Stupio sam u kontakt sa Cepterovim direktorom u Beogradu, pa sam povezao Nikolu Pilića sa njim. Nikola je zakazao sastanak kod Milana Jankovića, vlasnika te kompanije, otišao je sa suprugom u Monako i objasnio mu o čemu se radi.“

Srđan je naveo i kako je sve izgledalo.

„Novak je tada imao 14, već je bio prvak Evrope, u dublu, ekipno i pojedinačno, u svim kategorijama. Objasnio mu je da je Novak veliki talenat, da će biti dobar igrač i Janković je rekao da će podržati to, iako ne bude uspeo, da će ga svakako podržati i da će stati iza njegovog boravka u akademiji. Nikola se vratio u Minhen i onda mi to ispričao, a ja sam bio presrećan, kao i čitava porodica“.

Noletov otac objasnio je kako je došlo do problema…

„Nakon nekoliko dana me je pozvao i rekao da od toga nema ništa, zato što je Janković pozvao Bobu Živojinovića, a on mu je rekao da Novak ima bolesno srce, bolesnu petu i da mu je tata nemoguć za saradnju, a nije poznavao ni tatu, ni Novaka. To mu je odgovorio zato što ga je ovaj pitao odakle sada Novak, kada sam ti dao nekoliko stotina hiljada maraka da napraviš klub u Beogradu, pošto je on uzeo četiri najtalentovanija klinca, među kojima nije bio Novak, a onda je on izgovorio to što je izgovorio i naredne tri godine nam napravio pakao od života“, poručio je Srđan Đoković.

Kurir sport