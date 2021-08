MAREJ ISKREN DO SRŽI: Oduvek sam znao da je Novak sjajan, ali nisam očekivao da će OVO uraditi!

Proslavljeni britanski teniser Endi Marej otvoreno je govorio o dominaciji Novaka Đokovića u "belom sportu".

Marej je sa Novakom trenirao ovih dana u Njujorku, zajedno su se spremali za nastup na US openu.

Đoković će pokušati da ispiše istoriju u Americi. Novak je ove sezone osvojio Australijan open, Rolan Garos i Vimbldon, pa će učiniti sve da podigne trofej i na US openu i tako stigne do "kalendarskog slema" i rekordne 21. Grend slem titule.

"Mislim da mnogi ljudi nisu nikada pomislili da će Novak osvojiti 20 Grend slem turnira i da će raditi ono što sada radi. Ako pogledate njegovu igru kroz godine, stvari koje je unapredio, on je pretvorio sebe u kompletnog igrača. Igra sjajno na svim podlogama, ima potcenjen servis i najbolji je riterner svih vremena", ističe Marej.

Britanac otkriva koji je Đokovićev najveći kvalitet.

"Njegovo kretanje i atleticizam je nešto što njega izdvaja od drugih igrača, kao nešto što se moglo videti kod njega kada je bio mlađi. Neverovatno je fleksibilan i ume da odbrani uglove terena veoma dobro, što je njegova najveća prednost u odnosu na preostalu dvojicu. Ne kažem da Rodžer i Rafa ne brane to dobro, ali način na koji on to radi je totalno drugačiji. Način na koji "sklizne" u svoj bekhend, čak i na tvrdom terenu, on smanjuje teren na taj način".

Marej priznaje da nije verovao da će Novak ispisati istoriju belog sporta.

"Kada smo imali 19 - 20 godina, nisam mislio da će uraditi sve ovo, iako sam ga poznavao iz vremena kada smo obojica imali 13-14 godina. Znao sam da je sjajan igrač, ali ovo što on sada radi je veoma posebno", iskren je Britanac.

