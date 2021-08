BILO JE TO 5 MINUTA ODNOSA, STIDIM SE KAKO SAM JE ZAČEO: Ona je dete slavnih roditelja koji su imali BURNU ROMANSU na stepeništu

Od nje se i očekivalo da će izabrati neku od javnih profesija s obzirom na to da je dete slavnih roditelja. Otac joj je nekadašnji nemački teniser Boris Beker!

foto: AP

Ali, Anina životna priča je vrlo neobična jer ona nije plod ljubavi, već petominutne avanture u londonskom restoranu "Nobuu", koja je Bekera koštala braka sa tadašnjom suprugom.

foto: Profimedia

U knjizi „Boris Becker’s Wimbledon“, sportska legenda je otkrila da je tokom jedne strastvene noći sa Angelom Ermakovom napravio dete.

"To me je stavilo na prve umesto na poslednje strane novina i uništilo je moj brak s Barbarom iako bi on verovatno svakako bio okončan. Ali dobio sam ćerku, predivnu mladu ženu koju volim otkako je rođena.

Stidim se zbog načina na koji se sve desilo i što sam rasturio porodicu. Anina majka i ja smo postali roditelji, a da nismo bili ništa jedno drugom pre toga", napisao je između ostalog Beker u svojoj knjizi, ali se i potrudio da čitaocima dočara taj trenutak.

foto: Profimedia

"Ne znam da li je toalet bolje mesto, ali mi smo to uradili na stepenicama. Mediji su preneli kako smo smo imali odnos na stočiću u toaletu, ali tamo stola nije bilo. To nije bila afera, to je bio odnos od pet minuta", otkrio je osvajač Vimbldona koji je te večeri odigrao poslednji profesionalni teniski meč i želeo je da proslavi uspeh sa prijateljima.

Ana je danas odrasla devojka koja je krenula maminim stopama i uplivala u manekenske vode.

foto: Profimedia

Pažnju je privukla na nedelji mode u Berlinu kada joj je bilo samo 14 godina.

Od tada, pa sve do sad Ana krasi naslovnice svetskih magazina, a velike modne revije su nezamislive bez nje.

Boris Beker ima dvoje dece iz braka sa Barbarom, Noa (27) i Eliasa (21), kao i Anu. Takođe ima 11-godišnjeg sina Amadeusa iz poslednjeg braka sa bivšom suprugom Lili, sa kojom se oženio 2009. pre nego što se razveo 2018. godine.

