ĐOKOVIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU, SVET TENISA SE TRESE: Znam ko sam i šta sam! Ne može niko to da mi oduzme iako pokušavaju da umanje

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nije bio preterano zadovoljan svojom igrom na startu US opena, na kome juri istoriju.

Đoković je sa 3:1 savladao Danca Holgera Runea, a posle meča za srpske medije se osvrnuo na svoju igru.

"Situacija je ove godine neobičnija. Potrebno mi je malo vremena na terenu da se uhodam, uigram, da pronađem ritam igre i tempo koji je krasio moju karijeru i na US Openu. Znam da moram bolje i da će biti bolje, krenuo sam dobro, u prvom setu imao i brejk, u drugom na 4:3. Međutim, taj servis me je nekako napustio, slab procenat, uopšte nisam mogao da nađem prvi servis i dosta je bilo neiznuđenih, nekarakterističnih grešaka. Malo sam se usporio, on je imao podršku publike koja ga je nosila. Mlad je, bio je motivisan i to je rezultiralo izgubljenim drugim setom. Treći i četvrti, teško je pričati o tome, on je bio oštećen sa tim grčevima koji su ga snašli. Ali dobro, idemo dalje. Možda je bolje u prvom meču izgubiti set i osetiti možda te neke trenutke koji nisu idealni kako bi i zvanično na neki način ušao u turnir. Činjenica da nisam imao mečeve pred US Open možda mi fali, ali igrao sam na tvrdoj podlozi u Tokiju, doduše u potpuno drugačijim uslovima i okolnostima pa sam napravio tu malo veću pauzu jer mi je stvarno bila potrebna, da napunim baterije, da bih fizički i psihički mogao da iznesem ovaj US Open sa važnošći i svim onim što je predamnom kao prilika".

Naredni protivnik srpskog asa je malo poznati Holanđanin Talon Grikspor.

"Što se tiče narednog protivnika, ne znam mnogo o njemu. Nikada nisam igrao protiv njega, danas sam ga prvi ili drugi put gledao kao igra, malo sam gledao njegov meč sa Štrufom. To jeste iznenađenje, mislio sam da će Štruf da izađe kao pobednik, ali eto, moraću da uradim domaći zadatak i analizu i da se spremim dobro".

Kako ti rangiraš što si uradio 2015. i 2016. kada si ostvario Nole slem, koliko se tome daje pažnje i zašto je izostao uobičajeni pozdrav, zbog atmosfere ili toga što je Rune bio povređen?

"Ne znam šta da kažem, da li moji uspesi dobijaju onu pažnju, onu vrstu slavljenja ili prihvatanja od strane medija, ljudi u tenisu koji možda imaju neki drugi igrači. Opet, zahvalan sam na činjenici da se bavim sportom koji volim i da sam uspešan u njemu. Zabeležio sam mnoge istorijske rezultate do sada, znam ko sam i šta sam, šta sam postigao tako da to ne može niko da mi oduzme, u bilo kom pogledu iako pokušavaju da umanje ili porede sa nekim uspesima drugih igrača, na neki način koji njima odgovara. To me uopšte ne uzbuđuje, imam svoj put, gradim svoju životnu priču".

Na kraju se još jednom osvrnuo na meč sa Runeom.

"Što se tiče pozdrava, videli ste kakav je bio treći i četvrti set, teško je bilo proslavljati u tom nekom momentu. Nisam osetio da je trenutak pošto je dečko bio jako povređen", zaključio je Novak Đoković.

Vuk Brajović / Kurir sport