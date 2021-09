NOVAK ĐOKOVIĆ - VELIKI MAJSTOR ILUZIJE: Kako u glavi stvara povoljan ambijent i mantru koju ponavlja dok ne podigne trofej?

"Uvek sam bio na neki način zavistan od ljudi koje sam imao oko mene. Osim blizine svojih roditelja, nastojao sam da kreiram okruženje koje bi po mene bilo stimulativno, okruženje koje bi činili ljudi kojima je stalo do mene – ljudi koji poseduju stručnost i znanje o našem sportu – kao i one koji bi mi pomagali sa pripremama, oporavkom treningom, biomehaničkim i taktičkim stvarima... Potrebno je imati više elemenata koji moraju da dođu na svoje mesto, kako biste kreirali svoju ličnu formulu uspeha...“

Smislene i mudre reči Novaka Đokovića izrečene u jutrošnjem razgovoru sa medijima toliko puno govore o onome što bi trebalo da predstavlja formulu njegovog istorijskog uspeha na aktuelnom Ju Es Openu.

Ni na ovom izdanju otvorenog prvenstva SAD u tenisu – oni ljudi koji će biti u publici u najvećoj meri neće biti ti ljudi na koje je Novak mislio u gorenavedenom. Jednostavno, velelepne stadione Lui Armstrong i Artur Eš treba poistovetiti sa rimskim Koloseumom – gde plebs dolazi na „igre“, a njihovo poimanje nje im daje za potpuno pravo da u njima i učestvuju kako bi ceo dijapazon strasti bio manfestovan za tih nekoliko sati. I sada – kao i tada i tamo negde drugde – veliki majstor iluzije Novak Đoković će uključiti svoje mehanizme psihološke anticipacije, vizualizacije i projekcije – i u svojoj glavi u čulima stvoriti sebi povoljan ambijent i „mantru“ koju će ponavljati sve dok konačno ne podigne trofej. Kada je Novak na šampionskom nivou – tome nisu uspevali da se suprostave ni protivnici ni publika, ma šta god bio razlog da se za njega ne navija. Stara priča – a da vidimo šta je novo na Zapadu...

Holger Rune je svakako sjajno novo lice tenisa, momak koji je stoički izdržao paklene bolove do kraja i time ukazao poštovanje najvećem rivalu – a zatim dobio jednako poštovanje od njega i pravih ljubitelja ovog sporta. Ako se nekome čini da ovim rečima prozivamo neke poput Cicipasa – neka budu sigurni da je to tačno. Sjajni mladi Danac je mogao još više da zakomplikuje život i dalje nastupe na terenima Flašing Medousa najboljem igraču sveta – ali su ga grčevi (odigrao čak 72 meča do sada ove sezone !!!) i neiskustvo u nekim momentima u tome omeli. Dobro je da je tako, jer nije nemoguće zamisliti da bi odmoran i spreman možda i uveo meč u peti set – ili učinio i ovih četiri znatno više neizvesnijim i zamornim za Novaka. Sa Novakove strane – jasna samokritika, pre svega usmerena ka padu energije i fokusa početkom i krajem drugog seta, što se najviše manifestovalo u izostanku inače sjajnog serviranja iz prvog seta – kao i pojavi nekarakterističnih grešaka za njega. OK, igralo se protiv momka o kome se skoro ništa nije znalo, i adaptacija nije nešto što traje samo nekoliko gemova prvog seta – ali su indikatori uspešnosti i grešaka ovoga puta bili, na momente, u krajnjim registrima – što je, opet, veoma korisno za Novakov dalji rad na formi između kola. Kao što je i sam Novak rekao – oseća se da mu nedostaju takmičarski mečevi – ali je ovakav, kao i naredni meč protiv iznenadnog protivnika u narednom kolu Grikspura – sjajna prilika da naš as „dodatno iskalibrira“ svoj arsenal i – čim se pre bude osetio igrački postojan na terenu – krene u kreiranje „strateške dubine“ za velike izazove koji ga čekaju od četvrtog kola ili četvrtfinala.

Sve ostalo što se (in)direktno ticalo Novaka a dešavalo se na terenima juče bi moglo da se nazove – idealnim. Eliminisan je Karenjo Busta posle herojskog povratka u meč anonimnog Kresija (gubio 2:0), istu sudbinu doživeli Štruf, Fučovič, Fonjini, Sonego, Hačanov, Gofen, Mager i De Minor - namučili se Beretini i Siner. Renome su opravdali Zverev, Šapovalov, Hurkač, Nišikori, Karacev – kao i Ivaška i Bublik – i sada imamo potpuno drugačiju „mapu puta“ Novakovog ulaska u drugu nedelju. Uz komentar da su se ovakve situacije dešavale i pre – i da u sebi nose značajan nivo opasnosti i potrebe za oprezom uz svu izglednu atraktivnost i povoljnost – važno je napomenuti da će i Novak, ali i njegovi neočekivani mlađi izazivači – imati dosta toga da „uzorkuju“ iz njegovog meča sa Runeom. Iskusni Đoković će sigurno znati da je Rune otvorio više „poglavlja“ koja bi njegovi naredni rivali mogli da „čitaju“ kao priliku da – ako ih budu ponovili – mogu ozbiljno da zaprete iznenađenjem protiv favorizovanog šampiona. Čak i da se pokažu kao dobri „učenici“, i dalje će na Novaku biti to da ih spreči u „diplomiranju“ – a pre svega silovitim ulaskom u meč, sjajnim servisom i agresivnom i preduzimljivom igrom i preciznim otvaranjem terena – uz uvek demorališući rezantni ritern i „nasrtajem“ na njihove slabije tačke (najčešće bekhend). Naravno, teško je sada i posle ovakvog razvoja stvari u žrebu abstrakovati ko će se narednih dana naći sa druge strane mreže – ali Novak ima razloge za zadovoljstvo da to neće biti „uobičajeni likovi“ – a njegov tim dodatni posao da „skautira“ potencijalne protivnike sa kojima on nije nikada ili je retko igrao.

I da, horu kritizera Cicipasa se pridružio i Saša Zverev – kome bi neki možda spočitali da nije baš u poziciji da komentariše bilo koga – s obzirom na novi talas objava (gle čuda, zar baš u Americi ?!) o navodnom fizičkom zlostavljanju njegove bivše devojke Olge Šaripove... Zapravo, „specijlani rat“ pre finala Ju Es Opena 2021. se već uveliko vodi – i na ovaj način...

Obožavatelji stamene Kanađanke rumunskog porekla Bjanke Andreesku su sigurno obradovani njenom pobedom u tri seta protiv ove sezone veoma solidne Viktorije Golubić, a isto se osećaju i oni koji podržavaju prvu igračicu sveta Eš Barti (bolja od Zvonarjeve u čudnom meču u dva seta). Sestre Pliškove su u drugom kolu „na račun“ Meknalijeve i Kovinić, dok pretendentkinje za ponovni visoki plasman Sakari, Kvitova, Pavličenokova i Švjontek napreduju snažno i stabilno. Isto bi moglo da se kaže za neumornu Hsi, Tomljanović, Radukanu, Pegulu, Tajhman, Martić, Badosu, Samsonovu i Šelbi Rodžers, dok su eliminacija 12. nositeljke Karoline Muhove od probijajuće Soribes-Torino i 29. nositeljke Kudermetove od veteranke Kirstee bukvalno jedina iznenađenja u gornjem delu ženskog žreba u ovom kolu. Eto, doživeli smo i paradoks da je kod muškaraca zabeležen mnogo veći broj iznenađujućih rezultata nego kod dama – što svedoči o tome da imamo sve više onih koje raspolažu „velikom igrom“, moćnim servisima i viner-udarcima – čime dižu samopouzdanje i efikasno sprovode „plan igre“ u danu kada na taj način uspeju da dobro otvore meč. Naravno, promena vremenskih uslova, ambijenta i dnevno raspoloženje će sigurno uticati na pojavu barem još nekoliko šok-rezultata u ženskom delu žreba – ali sve do sada prikazano potvrđuje stručnu ocenu da dugo nismo imali situaciju u kojoj su prvih 30, pa možda i 40 igračica sveta veoma izjednačene po šansama za pobedu u međusobnim mečevima.

Uz žaljenje što se Olga Danilović neće predstaviti najvećem teniskom auditorijumu zbog predaje meča Naomi Osaki usled "viralne infekcije koja nije Covid-porekla“, navijaćemo protiv kiše i za Dušana Lajovića (meč protiv Gojovčika prekinut pri vođstvu Ducija 6:2 3:4) i pratićemo kako će biti „pozdravljen“ Stefanos Cicipas u meču protiv Manarina...

Vuk Brajović / Kurir sport