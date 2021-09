NAVIJAČI U NJUJORKU SU NEBITNI! Nikola Pilić za Kurir: Đoković ima snage za sve njihove gluposti, tako je bilo i u Londonu

US OPEN

Vrela noć u Njujorku je iza nas, najvrelija je bila za Novaka Đokovića, koji je u drugom kolu US Opena pobedio Talona Grikspora u tri seta i koji je opet imao problema sa navijačima. Legendarni teniski stručnjak, Nikola Pilić, za Kurir je dao komentar o Novakovom psihičkom stanju, "borbi" protiv problematične publike i šansama za osvajanje 21. grend slema i ulazak u istoriju.

Ako govorimo o psihičkoj snazi, Novak ima najbolju psihu na svetu, jedino što me je brinulo pred US Open jeste njegova pauza posle Japana i Olimpijskih igara, ali važno je da je dobio prva dva meča i da ide napred. Pogledao sam neke stvari sa tih mečeva, nije jednostavno nakon pauze ući odmah u petu ili šestu brzinu.

Šta ima veze šta se desilo u Tokiju? Imao je istu stvar i na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. kada je protiv Nadala u polufinalu izgubio dobijen meč i ništa se posle nije dogodilo, taj poraz nije uticao na Đokovića.

Svi momci u Njujorku igraju dobro i ovaj Grikspor je pre meča sa Novakom dobio Štrufa u pet setova, nema laganog meča. Evo i prvi dubl sveta Mektić-Pavić je ispao u prvom kolu... Ako Novak uđe u drugu nedelju turnira u šestoj brzini biće najbolji na svetu, ne govorim to samo subjektivno jer ga znam i jer sam ga trenirao, jednostavno je najbolji, pogotovo ako je na betonu u šestoj brzini.

Kada igrate grend slem morate dve nedelje da budete u topu jer ako imate samo jedan crni dan ispadate sa turnira. Beretini je manja opasnost od Zvereva, jer Zverev može da bude nezgodan ako ne divlja i ako nema svoje probleme. Ni sa Medvedevom Novak ne bi trebalo da ima problema, ali mora da pazi na Zvereva, to je baš opasan protivnik. Nakon osvojene zlatne medalje u Tokiju Nemac ima samopouzdanje, međutim, Novak se pita, često je na US openu dominirao i igrao vrhunski tenis. A, kada je tako, njegove su lopte duže, preciznije, bolje, opasnije, protivnici trče i imaju problem da igraju protiv njega.

Nema veze ni šta se dešava sa navijačima u Njujorku! Đoković ima snage da se nosi i sa navijačima i sa protivnikom. Dogodilo se jednom u 10 godina da se baš iznervirao i to protiv Federera. Tada su bezobrazni navijači u Londonu aplaudirali na duplu grešku Novaka, ali ne brinite, ima on snage... Njegov imidž i to što je napravio za Srbiju u poslednjih 15 godina je neprocenjivo!

