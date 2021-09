9 MILIONA PRETNJI SMRĆU I SVINJO DEBELA: Dve teniserke dobile užasne poruke posle poraza na US openu

Surov je život profesionalnih sportista, kreće se od slave do ponora, ponekad i u samo jednom danu.

To je na svojoj koži iskusila američka teniserka Šelbi Rodžers, koja je poražena od Eme Radukanu sa 6:2, 6:1. Rodžers je u kolu koje je prethodilo eliminisala prvu nositeljicu Ešli Barti, pa se očekivalo da prođe i ovu prepreku.

"Posle pobede kao što je bila ona nad Barti, svi je tretiraju kao finale, prilaze mi na terenima i čestitaju. Teško je zadržati perspektivu, trudiš se da to ignorišeš. Naravno da u tim trenucima cenimo to što smo u centru pažnje, ali onda se desi poraz kao danas – imaću devet miliona pretnji smrću i šta sve ne. To su dva ekstrema, od jednog se brzo dođe do drugog. U ovoj fazi karijere, već sam navikla na to. Za mene je sada izazov da te velike pobede nadgradim", rekla je Rodžers.

Sličnu sudbinu je imala i njena sunarodnjakinja SLoun Stivens. Ona je posle poraza otkrila kakve je ružne poruke dobijala na internetu, a na to je Rodžers dodala.

"Volela bih da društvene mreže ne postoje. One su sada veliki deo marketinga, imamo ugovore, moramo da objavljujemo određene stvari. Sada kad bih vam dala da prođete kroz moj profil verovatno sam debela svinja i još neke reči koje sada ne mogu da izgovorim. Probaš to da ne shvataš lično, ali to je ružna strana sporta. Trudiću se da se koncentrišem na važne stvari, a ne na komentare koji ljudi šalju iz podruma u maminom stranu. Ipak, nekada ti uđu u glavu. Društvene mreže ne mogu da kontrolišu to kako ću da treniram i šta ću dalje da radim, ali želela bih da ne postoje", zaključila je 28-godišnja Rodžers.

Kurir sport