NAJČUDNIJI GREND SLEM Anonimusi igrali završnicu US Opena, kvalifikant i najmlađi četvrtfinalista ikad još uvek u igri za titulu!

Ukoliko ozbiljnije ne pratite tenis, sigurno niste čuli za nekoliko igrača koji su ove godine stigli do druge nedelje US Opena.

Botik Van de Zandšulp, Karlos Alkaraz, Dženson Bruksbi, Oskar Ote, Peter Gojovčik... Ova imena znače nešto samo pasioniranim ljubiteljima tenisa, većina za njih i nije čula, ali ovi momci stigli su do osmine finala poslednjeg grend slema u sezoni.

Ovako veliki broj "anonimusa" nikad nije viđen u ovoj fazi tako velikog turnira, a neki od njih su čak ušli i među osam najboljih na turniru u Njujorku!

Najpre da pomenemo domaćeg tenisera Džensona Bruksbija (99. na svetu), dvadesetogodišnjaka koji je šokirao Aslana Karaceva i koji je sinoć dobio prvi set protiv Novaka Đokovića, a zatim izgubio naredna tri u osmini finala.

On je na turnir stigao kao dobitnik specijalne pozivnice, dok su u 16 najboljih stigla i trojica kvalifikanata, a jedan od njih, Holanđanin Van de Zandšulp obezbedio je i četvrtfinale iako je pred US Open igrao isključivo čelendžer turnire. Među osam najboljih stigla je i apsolutna senzacija u Njujorku, Španac Karlos Alkaraz, koji je rođen 2003. godine i koji je postao najmlađi četvrtfinalista u istoriji US Opena.

Potpuno je neverovatna priča iz Njujorka, pogotovo ako se prisetimo prethodnih grend slemova u 2021. godini. Najlošije rangirani teniser u četvrtfinalu ovogodišnjeg Vimbldona bio je Martin Fučovič, tada 48. teniser sveta, dok je na Rolan Garosu istu "ulogu" imao Davidovič Fokina, 45. na ATP listi u tom trenutku.

Jedino koliko-toliko blizu poređenje može da se napravi sa Australijan openom, gde je Aslan Karacev kao 114. teniser sveta preko kvalifikacija stigao do polufinala, gde je poražen od Đokovića. Pored Rusa u četvrtfinalu su igrali teniseri iz vrha, što ipak pravi razliku između turnira u Melburnu i Njujorku.

Rezultati 1/8 finala

Đoković (1) - Bruksbi (sp. pozivnica, 99) 3:1

Zverev (4) - Siner (16) 3:0

Beretini (8) - Ote (kvalifikant, 144) 3:1

Opelka (24.) - Haris (46) 1:3

Ože-Alijasim (15) - Tijafo (50) 3:1

Alkaraz (55) - Gojovčik (kvalifikant, 141)

3:2 Medvedev (2) - Evans (27) 3:0

Van de Zandšulp (kvalifikant, 117) - Švarcman (14) 3:2

Parovi 1/4 finala

Đoković (1) - Beretini (8)

Zverev (4) - Haris (46)

Ože-Alijasim (15) - Alkaraz (55)

Van de Zandšulp (117) - Medvedev (2)

Kurir sport/Aleksandar Knežević