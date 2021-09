ĐOKOVIĆA PITALI ZA CICIPASA I ODLAZAK U TOALET: Novak jednom rečenicom ućutkao sve

U trenucima kada je slavio trijumf nad Aleksanderom Zverevim i plasman u finale US opena, Novak Đoković se dotakao skandala koji je drmao Grend slem u Njujorku.

Stefanos Cicipas je tokom svojih mečeva odlazio u toalet, pa je optužen da je odande telefonom komunicirao sa svojim ocem, koji mu je ujedno i trener.

"Moram da branim Cicipasa, jer ne radi ništa protiv pravila. On ih ne krši. Moram to da kažem, jer je to bila tema prethodnih dana. Ne zaslužuje baš toliko napada koliko ih je dobio. Dajem mu podršku", poručio je Novak Đoković.

Kurir sport