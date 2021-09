ZAŠTO BIH BIO SREĆAN, POSAO NIJE GOTOV! Novak se setio čuvene rečenice Kobi Brajanta!

us open

Međutim Novaka to ne zadovoljava, želi istorijsku titulu.

Novak se nakon plasmana u finale prisetio legendranog Kobija Brajanta.

Kako je istakao, izjava Kobija Brajanta, kada su Lejkersi došlo do vođstva od 2:0 u finalnoj seriji 2009, mu pomaže da ostane fokusiran.

"To je njegov čuveni intervju kada je rekao ‘Zašto bih bio srećan sada? Posao nije gotov‘.On je bio neko na koga su se milioni sportista i ljudi ugledali. To je stav koji i ja imam. Motivacija i uzbuđenje su tu. Možda i više nego ikad. Ali ostao je još jedan meč", izjavio je Đoković nakon pobede nad Zverevim u polufinalu US Opena.

Podsetimo, Đoković je u pet setova savladao Nemca Aleksandra Zvereva i zakaza susret u finalu sa Danilom Medvedevim.

Rus je ranije posle 124 minuta igre ostvario pobedu protiv 15. igrača sveta, Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima, 6:4, 7:5, 6:2.

Kurir sport