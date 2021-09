PRILAZI MI ĐOKOVIĆ I PITA ME KAKO SAM? Argentinac FASCINIRAN Novakom: Totalno me ODUŠEVIO! VIDEO

Đoković ga je oduševio na turniru u Beogradu

S obzirom na to da su u srpsku prestonicu stigli teniseri nižeg ranga koji nemaju često priliku da igraju sa prvim reketom sveta, za njih je to bilo ravno ostvarenju sna.

Jedan od igrača koji nije skidao osmeh sa lica zbog meča sa Novakom je i Federiko Korija, argentinski teniser koji je osvanuo i na Đokovićevom Instagram profilu

Korija je u Beogradu u četvrtfinalu izgubio od Novaka 6:0,6:1, ali je iako poražen oduševljeno prišao srpskom asu i zatražio fotografiju.

„Sa Noletom imam jako dobru priču iz Tokija. Zato što sam ga pitao za selfi u Beogradu, a on je postao viralan. On je to objavio na svom Instagramu, svom ličnom Instagramu, fotografiju sa mnom. Posle toga počeli smo da se pozdravljamo na svakom turniru“, rekao je Korija za argentinske medije.

Ali to nije bio kraj, već sam uvod za anegdotu sa Olimpijskih igara u Tokiju gde je sreo Đokovića.

„Bili smo u Tokiju i ušao sam u svlačionicu sa Serundolom i Moltenijem. Tamo je bio Đoković i ostvarili smo vizuelni kontakt. Naravno da mi nije palo na pamet da odem do njega, ali je onda on krenuo u mom pravcu, ka meni, možete li verovati?“ oduševljeno je prepričavao Korija.

„Dolazi do mene i kaže mi: Prijatelju moj! Da li je sve u redu? Ja sam njemu uzvratio sa : Nole, prijatelju, čestitam! Zato što je upravo osvojio Vimbldon“, ispričao je sa osmehom teniser.

Antes de ir a dormir tenes que escuchar esta anécdota de Fede Coria con Novak Djokovic 😂😂.pic.twitter.com/jrc75sZuSp — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 21, 2021

Nakon toga Korija se našalio sa prijateljima koji su prisustvovali susretu.

„Ovaj Nole, tako je zahtevan“, ispričao je Korija i zasmejao i voditelja i goste u studiju.

Novak važi za veliki uzor među teniserima i zbog podrške koju pruža slabije rangiram igračima i mladim nadama tog sporta.

Zbog takvih situacija, igrači gaje veliko poštovanje prema Đokoviću, a to je potvrdio i Federiko Korija.

„Kada igrači dolaze ovamo na čelindžere, ili u Akapulko i Los Kabos, čuo sam ih kako pričaju takve priče novinarima. Kako su bili stidljivi i nervozni što su upoznali Novaka i koliko je on srdačan i kako ih je naterao da se osećaju opušteno“, zaključio je Aregentinac.

