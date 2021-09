ŠAMPIONKA VERUJE U ĐOKOVIĆA: Izgubio je finale US Opena zbog pritiska, ali on je nadčovek

- Bilo je očigledno da je poraz usledio samo zbog pritiska. Isto se desilo Sereni Vilijams, kad je izgubila od Roberte Vinči, što niko nije očekivao. Doduše, to je bilo u polufinalu - rekla je Bartoli, prisećajući se 2015. godine i senzacionalnog sve-italijanskog finala u Njujorku kad je Roberta Vinči ipak stala u finalu gde je bolja od nje bila zemljakinja Flavija Peneta - kazala je Bartoli.

Ona ističe da bi Novak lako mogao do makar još tri Grend slem titule.

- Novak je to i sam rekao posle meča, priznavši da se osećao kao da nema noge u finalu. Nije to bio onaj Đoković koga smo navikli da gledamo, koliko god da je nadčovek, u nekom trenutku je previše pritiska, čak i za nekog poput njega. Mislim da će teško stići do nove prilike za kalendarski slem, ali verujem da će stići do brojke od 23 Grend slema ukupno - zaključila je Bartoli.

Kurir sport