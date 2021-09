FEDERER ODGOVORIO ĐOKOVIĆU: Očigledno je govorio u svoje ime! Pun je adrenalina kada priča o tome...

Naime, prvi reket sveta je izjavio da niko od "velike trojke" neće odustati od rekorda, a Rodžer Federer je odlučio da odgovori na tu konstataciju.

"Vidite, očito je (Novak Đoković prim. aut.) govorio u svoje ime. Pun je adrenalina kada govori o tome i ne zna u kakvom smo stanju Rafael Nadal ili ja. Ali ne misli ništa loše, to je takođe evidentno", rekao je Rodžer Federer u intervjuu za magazin "GQ".

"Godina mu je bila fenomenalna i zanimljivo će biti da vidimo kako će se nastaviti karijere nas trojice. Zapanjujuće je što sva trojica imamo po 20 grend slemova. Vau! Kad sam ja napredovao i uzdizao se, rekord je bio 12, a onda je Pit Sampras došao do 14. Nadmašio sam ga 2009. izjednačio u Parizu i prevazišao u Londonu. To je za mene bio ogroman trenutak. Ali sada drugi igrači imaju drugačije perspektive. Naravno, svi hoćemo da pobeđujemo više jer to je želja kad ste na ovom nivou. Ali, četvrtfinale Vimbldona sada možda nije bilo dovoljno dobro za mene, ali znate, put je bio težak i perspektiva mi je malo drugačija", naglasio je Federer.

(Kurir sport, GQ)