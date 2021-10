NORVEŽANIN OSVOJIO 5. TITULU, PA IZVALIO: Zabavno je što sam u ovoj godini osvojio više od Đokovića

Norveški teniser Kasper Rud osvojio je ATP turnir u San Dijego pošto je u finalu savladao Britanca Kamerona Norijea sa 2:0, po setovima 6:0, 6:2.

Rudu je to peta titula ove sezone, a prva na tvrdoj podlozi. Norvežanin je tako postao prvi teniser koji je došao do pet trofeja ove sezone. Jedan manje osvojili su Novak Đoković, Danil Medvedev i Aleksander Zverev.

"Zabavno je primetiti da sam osvojio više od njih, no Danil i Novak imaju titule s većih turnira. Ne bih imao ništa protiv da se zamenimo pa da ja, poput Novaka, imam tri osvojena Grend slema i jednu titulu s turnira ATP 250 kategorije. To je impresivnije nego mojih pet, no zadovoljan sam", rekao je Rud.

Norveški teniser je pre ove sezone osvojio samo jedan turnir, i to u Ženevi. Ove godine, tačnije u mesecu julu, je uzeo tri titule, na turnirima na šljaci u Baštadu, Gštadu i Kicbilu.

