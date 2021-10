NOVAK NEĆE UČESTVOVATI NA AUSTRALIJAN OPENU AKO GA UCENE VAKCINOM: Obradović otkrio kako Đoković razmišlja TO JE JEDINO LOGIČNO

Napadi na najboljeg tenisera na svetu Novaka Đokovića ne prestaju, a poslednji u nizu odnosi se na njegove navodne stavove o vakcinaciji.

Trener Bogdan Obradović otkrio je koliko odluka da učesnici Australijan opena moraju da budu vakcinisani protiv kovida može da utiče na Novakov nastup u Melburnu.

foto: Kurir televizija

- Ne pričamo o tim temama, videli smo se skoro, ali mislim da Novak razmišlja na isti način. Mislim da je ta Svetska zdravstvena organizacija napravila toliki haos da se više ne zna šta je ispravno - rekao je Obradović u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Naglašava da će odnos stranih medija prema Novaku uvek biti negativan.

- Svi uspešni Srbi su oduvek bili popljuvani od strane zapada. Mi se ponašamo prirodno, nikada nismo osvajali, nismo drugog maltretirali, ponašali smo se plemenito. Taj koji te napada nije napadač već je njihov strah u pitanju, zovu nas da učestvujemo u njihovom strahu - naveo je Obradović.

foto: Kurir televizija

Dodaje da Đoković neće pristati na ultimatum.

- Ako bude jedini uslov da se Novak vakciniše, a on to neće, neće učestvovati na Australijan openu. To je jedino logično. Novak je esencija, godinama se gradio, a zabraniti njemu da igra zbog vakcine isto je kao zabraniti da se izvode Nušićeve drame jer nije vakcinisan - kaže Obradović.

Kurir.rs

