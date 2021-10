TONI NADAL KONAČNO PRIZNAO: Rafa nije znao šta da radi protiv Novaka! Ostalo nam je samo DA SE POMOLIMO BOGU!

Toni je upitan ko je od famozne velike trojke najbolji igrač

„Ako gledamo kvalitet igre, Federer je najbolji, ali mislim da treba da sačekamo da završe karijere“, smatra Nadal.

Toni je ipak priznao da je mnogo teže spremati mečeve protiv Novaka Đokovića, nego protiv Federera.

„Lakše je bilo spremiti taktiku za Federera. Rafa je Federeru slao malo više loptice na njegovu bekend stranu, što mu je omogućilo da stekne određenu prednost. Protiv Đokovića je uvek bilo komplikovanije, nikad nismo znali kako da mu se suprotstavimo. Kad ga je Rafa dobio na US openu 2010. pitao me je šta da radi. A onda sam Karlosu Kosti, njegovom menadžeru, koji je sedeo do mene, kazao da možemo samo da se molimo Bogu. Novak je u tom trenutku bio bolji“.

Kurir sport