ZAPLAKALA SAM ZBOG NOVAKA IAKO NISAM NJEGOVA NAVIJAČICA: Mlada teniska senzacija priznala da je pustila suzu posle US opena

Poljakinja je, iako nije fan srpskog tenisera, bila svim srcem uz njega.

"Navijala sam za Novaka da osvoji kalendarski Grend slem jer sam smatrala da je to zaslužio. I ako je iko u stanju to da ostvari, onda je to on. Zato sam zaplakala kada je izgubio finale US Opena", rekla je Svjontek, inače pobednica Rolan Garosa iz 2020. godine.

Poljakinja je otkrila i da je fan velikog Novakovog rivala.

"Inače nisam Novakova navijačica, još od malena navijam za Rafu Nadala", otkrila je Poljakinja, trenutno četvrta teniserka sveta.

foto: Profimedia

Kurir sport