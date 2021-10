NEĆU DA KAŽEM DA LI SAM VAKCINISAN! Đoković se oglasio o temi o kojoj BRUJI SVET: Ne znam da li ću igrati na Australijan Openu

Već neko vreme svet bruji o merama koji će sačekati tenisere i teniserke početkom 2022. godine na Australijan Openu. Uveliko se govori o obaveznoj vakcinaciji, a kada se pomene vakcina, kao po pravilu, uz to ide i Đoković. Njegove izjave o eventualnoj obaveznoj vakcinaciji u prošlosti su postajale kontroverzne zbog velikog broja reakcija koje su stigle sa svih strana.

Nedavno je država Viktorija u kojoj se nalazi grad Melburn, domaćin prvog grend slema u sezoni, donela odluku o obaveznoj vakcinaciji sportista, međutim, još uvek nije potpuno jasno da li će to da se odnosi i na sportiste koji dolaze "sa strane".

Prema rečima srpskog tenisera, odluku ćemo saznati za dve nedelje, a tada bi mogli da znamo i da li će Novak putovati u Australiju.

- Pratim situaciju oko Australije i koliko sam razumeo konačna odluka Vlade Australije i Tenis Australije biće za dve sedmice, znači to je prva ili druga nedelja novembra. Ne verujem da će se nešto mnogo menjati uslovi u odnosu na ono što već znamo. Kao što je to bio slučaj i ove godine, biće dosta nekih restrikcija. Ono što sam čuo od svog menadžera koji je u direktnom kontaktu sa ljudima iz Federacije Australije jeste da oni pokuašvaju da poboljšaju uslove za sve. I za one koji su se vakcinisali i za one koji nisu - rekao je Đoković za Blic i dodao:

- Glavni problem je taj, što ako ste u avionu sa osobom koja je pozitivna, bilo da ste vakcinisani ili ne, automatski morate da idete 14 dana u sobu. To se desilo i Viktoru Troickom u januru ove godine. Ne samo njemu, već i 70 igrača je moralo u karantin. Sa dosta igača sam razgovarao i to je nešto što je svima ostalo u lošem sećanju. Voleo bih kada bi se igrači malo više udružili, da li kroz PTPA ili nešto nezavisno ili kroz ATP ili VTA, samo da na neki način i mi budemo relevantni u nekom procesu odlučivanja. Sada, osećam da se igrači uopšte ne pitaju ni za šta. Što se ne razlikuje mnogo od prošlosti kako su se stvari radile, ne samo za Australiju nego uopšte za mnoge drue turnire, da ne ulazim sada u detalje. Ne znam da li ću ići u Australiju, ne znam šta se dešava. Trenutno, situacija uopšte nije dobra.

Jedan od najboljih igrača belog sporta svih vremena se prisetio i uslova sa ovogodišnjeg Australijan Opena.

- Nije nam dobro iskustvo bilo, Viktoru je, na primer, bilo baš teško. Mi smo imali taj karantin u kojem smo mogli da treniramo, ali ako čovek ne može da trenira, onda... Profesionalnog sportistu da stavite u tu vrstu karantina da ne može da izađe iz sobe, a onda da očekujete od njega da će da igra na nekom nivou, zaista... A da ne pričamo o povećanom riziku od povrede kojih je bilo mnogo, uključujući i mene na ovogodišnjem Australijan openu. Ako ostanu takvi uslovi, mislim da će mnogo igrača baš dobro razmisliti da li će ići ili ne. Na kraju krajeva, finansijski, odnosno ekonomski aspekt je onaj koji odlučuje kod mnogo igrača.

Na kraju, Đoković je poručio da ne menja stav kada je reč o vakcinama, kao i da ne želi da otkriva ono što mnoge zanima - da li je primio vakcinu.

- Zauzimam stav koji zauzimam i uvek sam isto razmišljao. Neću da otkrijem svoj status da li sam se vakcinisao ili ne. To je privatna stvar i po našem zakonu ko god te pita, ti na neki način možeš i da ga teretiš za to što te je pitao. To je neumereno pitanje. Previše ljudi danas dopuštaju sebi takvu slobodu da pitaju stvari i da osuđuju čoveka. Šta god ti da odgovoriš: „Jesam, nisam, možda, ne znam, razmišljam!” oni će to da zloupotrebe. Mediji su postali, nemam reč kako da opišem. Šire strah i paniku među ljudima i ja ne želim da učestvujem u tom razdoru. Osećam da su svi neprijateljski nastrojeni. Ne želim da im dajem povoda da pišu neke stvari o meni. Kažem vam sportski, ne znam da li ću ići. Naravno da želim da idem, Australija je moj najuspešniji grend slem, hoću da učestvujem, volim ovaj sport, imam i dalje motivaciju, ali sam rekao zašto imam motivaciju. To je čitava geneza - zaključio je se Novak.

