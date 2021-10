FRANCUZ JAČI OD SRBINA: Lajović poražen u osmini finala turnira u Antverpenu

Meč Lajovića i Rinderkneša, 33. i 65. tenisera sveta trajao je sat i 55 minuta.

Srpski teniser je odmah na startu meča napravio brejk, koji je francuski teniser vratio u četvrtom gemu, da bi u šestom gemu on došao do prednosti brejka, koju je sačuvao do kraja seta.

Oba igrača čuvala su svoje servise u drugom setu sve do 10. gema, kada je brejk napravio Lajović.

Lajović je u drugom gemu odlučujućeg seta imao tri uzastopne brejk lopte, koje nije iskoristio, dok je Rinderkneš u narednom gemu napravio brejk.

Francuz je do kraja došao do još jednog brejka u sedmom gemu, i u četvrtfinalu turnira u Belgiji će igrati protiv boljeg iz meča, u kojem kasnije danas igraju dva Italijana, Janik Siner i Lorenco Muzeti.

