DOŠLO VREME DA BRITANCI BRANE SRBINA! Ugledni list upozorava: Prestanite sa DEMONIZACIJOM Novaka Đokovića!

Verovali ili ne, britanski mediji stali su u odbranu najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Novinar uglednog "Telegrafa" Oliver Braun zabrinut je zbog hajke kojoj je Srbin izložen u Australiji zbog vakcinacije.

Braun poručuje da "demonizacija Đokovića mora da prestane" i ističe da je srbin izložen napadima, iako nije poznato da li je vakcinisan ili ne.

"Ako mislite da su kovid pasoši neliberalni, probajte da živite na severu Australije, gde oni koji odluče da se ne vakcinišu dva puta moraju da plate 2.700 funti. U tom kontekstu, nije iznenađujuće što poznatom skeptiku u vezi sa vakcinom, Novaku Đokoviću, prete potpunom zabranom ulaska u zemlju, čak i u trenutku kada napada 21. Grend slem, 10. Australijan open. ‘Imam poruku za sve koji žele da uđu u Australiju, moraće da budu dva puta vakcinisani’, bila je poruka Aleka Hoka, australijskog ministra", piše Braun i dodaje:

"Sada je Đoković demonizovan kao neko ko odbija vakcinu, ali postoje dva problema sa ovom karikaturom. Prvi je da Đoković nije još razjasnio svoj status. Iako je veća verovatnoća da nije primio vakcinu, on i dalje to neće reći sa sigurnošću, opisao je to pitanje u srpskom intervjuu kao neodmereno. Druga stvar, on je već imao virus".

