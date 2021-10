NOVAK JE EMOTIVNO UZDRMAN! Boris Beker o sramnim medijskim napadima na Srbina

on ga razume

Boris Beker, proslavljeni Nemački teniser i bivši trener Novaka Đokovića, osudio je napade na najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Novak je poslednjih mesec dana na žestokom udaru australijskih medija zbog svog stava o vakcinaciji. Omalovažavaju ga i nazivaju "antivakserskom zvezdom", iako nikada nije rekao da je protiv vakcinacije, već samo ne želi javno da govori o tome da li se vakcinisao ili ne.

Đokovićev bivši trener Boris Beker smatra da napadi nisu primereni.

"Ja sam prvi koji razume šta znači stresna situacija sa medijima. Imam takav slučaj do današnjeg dana", rekao je Nemac u podkastu "Žuta loptica"

Nemac smatra da su ovi napadi dodatno emotivno uzdrmali Novaka, koji je teško podneo poraz u finalu US opena i činjenicu da je propustio istorijsku priliku.

"Novak shvata kakvu šansu je propustio u finalu Us Opena. Da je pobedio, prestigao bi Federera i Nadala sa 21 grend slem titulom. Za njega je to bio veliki emotivni problem, to što se nije dogodilo ono što je želeo" kaže Beker i dodaje:

"Nadam se da će uskoro igrati. Mislim da će sve biti mnogo jasnije kada se vrati poslu i počne da igra opet na turnirima. Čini se da je sada veoma emotivno uzdrman svim tim napadima".

Beker je poručio Novaku da bi trebalo da ima na umu kako je publika u Njujorku reagovala nakon finala US opena.

"Ovacije koje je dobio u tom finalu bile su dobar znak za njega, trebalo bi svima da bude jasno da je na putu da ga mnogi zavole u finišu karijere. Poštovanje prema njegovoj igri uvek je bilo prisutno, ali sada su mnogi i emotivno stali uz njega", zaključio je Beker.

foto: EPA/DAVE HUNT

Kurir sport/B92