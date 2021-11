BIĆE VAŽNO SAMO DA POBEDIM MEČ! Đoković govorio o nastavku karijere: Svestan sam pod kakvim pritiskom ću biti!

Najbolji teniser sveta je protiv Amerikanca odigrao dobar meč, a protiv rivala je bio najbolji u najvažnijim momentima.

U polufinalu će Đoković igrati protiv Hurberta Hurkača, dok je odavno projektovano finale protiv Danila Medvedeva.

Ruski teniser koji preti Novaku sa pozicije broj dva na ATP listi, tek treba da obezbedi ulazak u polufinale, a nakon meča sa Fricom, Đoković je govorio o potencijalnom duelu sa teniserom koji ga je pobedio u finalu US Opena.

- Poznajem dobro njegovu igru, ali jedno je poznavati, drugo primeniti na terenu strategiju koju želiš. Nije uvek to moguće, ali se trudiš da daš svoj maksimum i spremiš što bolje da u presudnim momentima predvidiš njegove šablone. Što više igramo, bolje se upoznajemo, kako na treningu, tako i u zvaničnim mečevima. Trenutno ima jednu od najkompletnijih igra na svetu, sa razlogom je u trci za prvo mesto na svetu. Poznavajući njega, on se stalno trudi da napreduje. Relativno je mlad, ima dosta vremena pred sobom. U našem narednom duelu ću se potruditi da bude bolje nego u Njujorku, ali ništa nije garantovano. Na takvom nivou nekoliko poena može da prosedi ko će da bude pobednik. U Australiji sam ga pobedio rutinski, kao on mene na US Openu. Dosta faktora ima koji utiču na to - rekao je Đoković.

Svetski broj jedan je govorio i o preostalom delu karijere i činjenici da će u narednim sezonama igrati samo na određenim turnirima.

- Najvažnije će biti da pobedim meč. Neću imati priliku da pobeđujem koliko sam imao kada sam igrao na više turnira. Biće i pritisak veći, ali imam više vremena da se pripremim za mečeve i unesem kvalitet i energiju za turnir za koji se odlučim da igram. Nije tajna, grend slemovi su za mene najbitniji i najviše se računaju u istorijskom smislu. Pored tog istorijskog broja jedan, grend slemovi su najveći prioritet.

Na kraju je Novak najavio i meč protiv Poljaka u kojem može da obezbedi finale mastersa u prestonici Francuske.

- Nismo igrali više od dve godine, igrali smo dva puta, po jednom na travi i šljaci. Ima prodoran servis i dosta se dobro kreće, malo čudno deluje kako hoda na terenu, ali stiže dosta loptica. Ne ustručava se, nema strah da izađe na volej i očekujem da će dosta da napada. Obezbedio je plasman na završni masters u Torinu, verujem da će biti rasterećen. Danas sam dobro riternirao, servirao isto dobro, osim u tih par gemova kada sam izgoubio svoj servis. U suštini sam zadovoljan, nadam se da ću moći da nastavim u tom tempu - zaključio je Đoković.

