CICIPAS O NASLEDNICIMA SRBINA: Novak je veliki igrač, ali Medvedev, Zverev i ja smo nova velika trojka!

On je na US openu dobijao zvižduke zbog čestih odlazaka u toalet tokom mečeva, što je bila jedna od najvećih tema poslednjih nedelja.

- Nije mi namera da prekinem nečiji ritam, niti je to taktičko oruđe. Na teniskom terenu gledam samo sebe, ne i protivnika. Bilo je slučajeva u mojoj karijeri kada sam osvajao set sa 6:0 i onda odlazio u toalet, jer mi je potrebno da se presvučem. Obično je to povezano sa teškim uslovima. U Indijan Velsu, na primer, nikada nisam to radio jer su uslovi veoma suvi. Ne znojim se toliko kao u Sinsinatiju ili na US openu. Uslovi su različiti i ja na njih odgovaram, rekao je Cicipas.

Govorio je o "velikoj trojci" u svetu tenisa - Novaku Đokoviću, Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru, te istakao da zna ko će biti sledeća "velika trojka".

- Od trenutne "velike trojke" trenutno je tu samo jedan veliki igrač: Novak Đoković. On je još uvek najbolji na svetu. Iza njega su igrači poput Danila Medvedeva, Aleksandra Zvereva i mene. Mi možemo da postanemo sledeća "velika trojka". Čvrsto verujem u to da smo nas trojica najbolji posle Noleta.

foto: Profimedia

Koliko još može Đoković da bude na najvišem nivou?

- Niko to ne zna. Imam puno poverenja u njega i znam da će se još uvek boriti za velike titule. U tenisu postoje situacije koje ne očekujete. Ko je mislio da će Federer da nastavi da igra sa 40 godina. Ja nisam. Ali sam potpuno siguran da će se ponovo vratiti, poručio je Cicipas.

Potom je Cicipas odgovori šta mu je još potrebno da osvoji prvi grend slem u karijeri.

- Nivo ovih turnira je neverovatno visok. Svaki igrač iz prvih 10 na svetu može da osvoji grend slem. Tenis je napredovao i postao više fizikalniji sport. U ovim vremenima je veoma ekstremno. Moraš da obraćaš pažnju na svaki detalj. Dominik Tim je pravi primer. Uložio je puno fizičke i mentalne energije da osvoji US open. Gledao sam svaki meč na tom turniru i bilo je neverovatno. Ključ uspeha na ovim turnirima je da dobijaš mečeve sa što manje napora i da sačuvaš energiju za sledeći meč. Đoković je to pokazivao tokom cele karijere i Medvedev je dokazao na prethodnom US openu, zaključio je Cicipas za Sport Bild.

Kurir sport / Sport Bild