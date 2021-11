JOŠ JEDNO DRVO U ŠUMI GDE VUK SPAVA! Novak se oglasio u kasne sate i poslao MOĆNU PORUKU!

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je šestu titulu na Mastersu u Parizu, pošto je u finalu pobedio branioca titule, drugog igrača sveta Danila Medvedeva iz Rusije posle preokreta, 4:6, 6:3, 6:3.

Nakon sjajne nedelje u dvorani "Bersi" i osvajanja novog trofeja, Novak je sumirao utiske i podelio ih sa svojim obožavaocima na društvenim mrežama.

"Nedelja puna blagoslova. Oba deteta po prvi put me zajedno gledaju ceo meč. I to kakav meč. Velika borba sa izvanrednom atmosferom na tribinama. Tokom cele nedelje sam osećao puno podrške i ta energija me je nosila do trofeja. Hvala mom timu na trudu da se ostvari još jedan veliki uspeh. Radujem se da donesem još jedno "drvo" u šumu gde ovaj vuk spava", napisao je Đoković na Instagramu.

Srpski teniser se u nastavku izlaganja osvrnuo i na svoje rivalstvo sa sjajnim Rusom Danilom Medvedevim.

"Ono što cenim i poštujem kod Danila je njegova doslednost da bude iskren i potpuno svoj u svakom trenutku. Originalan i autentičan. Nezavisno od mišljenja drugih, zastupa svoje vrednosti i zauzima stav koji je njemu svojstven. Kada vidim ljude koji prihvataju sebe i svoju narav , a rade konstantno na usavršavanju, znam da im predstoji uspeh u karijeri i životu. Radujem se novim susretima sa Danilom. Drago mi je da se rodilo još jedno značajno rivalstvo za tenis", poručio je najbolji teniser sveta.

Kurir sport