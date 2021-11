RADMILO ARMENULIĆ ZA KURIR: Nole pobedom protiv Rusa pokazao da neće skoro smena generacija! Pokoriće Australiju i biti najbolji!

Bivši jugoslovenski i srpski teniser, kao i teniski trener, Radmilo Armenulić, u razgovoru za Kurir govorio o velikoj pobedi Novaka Đokovića u finalu mastersa u Parizu u kom je pobedio Rusa Danila Medvedeva sa 2:1 (4:6, 6:3, 6:3) i osvojio šestu titulu u Parizu, a rekordni 37. masters trofej.

- Sjajan preokret Novaka u drugom i trećem setu. Zaista me je oduševio kako je odigrao ta dva dela meča. Bekhend i servis su ga odlično služili u presudnim trenucima. Ova pobeda još više dobija na značaju nakon onog poraza od Medvedeva u finalu US Opena. Mnogi su mislili da će Medvedev postati noćna mora Novaku, ali Nole ih je ovom pobedom sve razuverio. Sada sledi Završni masters u Torinu gde mislim da je Đoković apsolutni favorit baš zbog ovog pariskog finala. Pokazao je da još ne dolazi do smene generacija i da je Nole i dalje glavni na turu. Sedmi put biti prvi na kraju godine, to je za svako poštovanje. Teško da će to neko uraditi u skorijoj budućnosti.

foto: Kurir

Radmilo ističe da je Novak napravio pauzu od dva meseca i spreman je za nove trofeje.

- Pariz je pokorio, sad Torino pa Dejvis kup. Veliki je patriota i svaka mu čast što u tako zgusnutom rasporedu uvek gleda da igra i za Srbiju. Pravi ambasador naše zemlje, nema šta. Najvažnije je da je obezbedio prvo mesto do kraja godine. Ono što je sigurno, biće prvi do kraja Australijan Opena, ali nema sumnje sa ovakvom igrom da će ostati dugo, dugo na vodećoj poziciji.

Osvrnuo se i na debatu oko toga ko će biti najbolji u istoriji tenisa.

- Apsolutno je sve osvojio, najduže nedelja na prvom mestu, najviše masters titula, ima 20 grend slem trofeja, a za dva meseca će u Australiji imati priliku da osvoji i taj 21.grend slem trofej kojim će definitivno završiti sve priče oko toga ko je najbolji. Ljudi već mesecima debatuju o tome da li je najbolji ikada Federer, Nadal ili Đoković, ali Novak im svaki put rezultatom koji ostvari pokaže da mesta za diskusiju nema i da je Nole najbolji dopalo se to nekom ili ne. A kada već pričamo o tom potencijalnom 21.grend slemu, zbog ove pobede u Parizu protiv velikog rivala Medvedeva, Novak će, ubeđen sam, pokoriti Melburn, turnir koji mu najviše leži i tako osvojiti najveći broj grend slemova i ući u tenisku besmrtnost, završio je razgovor Armenulić.

Kurir sport / Darko Lučić