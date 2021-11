LEGENDARNA BILI DŽIN KING O VELIKOJ TROJCI: Novak će imati naviše GS titula! Deca vole Nadala, a stariji Federera!

Jedna od najboljih teniserki svih vremena, legendarna Amerikanka Bili Džin King, govorila je o velikoj "trojci" svetskog tenisa.

Amerikanka ističe da će na kraju trke najviše Grend slem titula imati srpski teniser Novak Đoković.

Ona ne krije da je njen miljenik Španac Rafael Nadal.

"Ja obožavam Nadala. Moja supruga i ja smo upoznali Rafu kada je imao 14 ili 15 godina. Mislim da se on ne seća toga, ali mi se sećamo jer smo upamtile ogroman potencijal. Pomislile smo: ‘Ovaj dečak je baš kul!’ Volim da ga gledam jer me impresionira to kako on poštuje tenis – on se naljute kada drugi igrači ne poštuju ovaj sport. Zato deca i streme ka tome da budu kao on. Na tom polju, on je broj jedan", kaže proslavljena teniserka i dodaje:

"Stariji ljudi više vole Federera zbog njegove elegancije i toga kako pleše po trerenu. Nadal je više čvrsto nogama na zemlji i drži se svojih vrednosti. Đoković je jedinstven i neponovljiv. Veoma je pametan i otvoreniji je za promene od Rafe i Rodžera. Mislim da će on na kraju imati najviše titula. To je zato što su Federer i Nadal mnogo trofeja uzeli jedan drugom. Ista je stvar bila i u ženskom tenisu – Martina Navratilova i Kris Evert bi imale po 40 GS titula da se jedna od njih dve nije pojavila".

Kurir sport