BRITANAC BRILJIRA U STOKHOLMU: Uskoro ćete me gledati u završnicama turnira, boriću se za trofeje!

Endi Marej odigrao je odličan meč na turniru u Stokholmu i pobedio desetog igrača sveta i tenisku zvezdu u usponu Janika Sinera 7:6 (7:4), 6:3 i poručio da će ponovo biti onaj stari.

- Odigrao sam odlično u završnici setova. Donosio sam prave odluke i to je ono što me najviše raduje. Pre nekoliko meseci sigurno bih izgubio ovakav prvi set. To je za mene jako dobar znak, rekao je Marej.

Nekadašnji svetski broj jedan i vlasnik tri grend slem titule kaže da je samo pitanje trenutka kada će se ponovo boriti za titule na turnirima.

- Poznato je kroz šta sam prošao i ne želim da se vraćam na to. Igram na vrhunskom nivou, pobeđujem najbolje tenisere sveta. To je pokazatelj da sam opet došao tamo gde sam bio pre nekoliko godina. Rekao sam pre nekoliko nedelja i sada sam još više uveren u to. Pitanje je samo dana kada ću opet biti u igri za trofeje, rekao je Marej.

Britanac će za prolaz u polufinale turnira u glavnom gradu Švedske igrati protiv Amerikanca Pola.

Kurir sport