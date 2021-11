IZBACIO SAM GA IZ ZONE KOMFORA! Đoković posle pobede nad Rubljovim hvalio Rusa

Đoković je posle meča rekao da je Andrej Rubljov nezgodan rival, ali da je uspeo da pronađe rešenje za njegovu agresivnu igru.

„Odličan nastup pogotovo na servis gemovima, servirao sam dobro, to me je rasteretilo i olakšalo posao. On igra izuzetno brzo, prvi put smo se suočili na terenu. Bilo je nervoze sa obe strane na početku, izgubili smo obojica servis gem. Posle brejka su se stvari posložile, počeo sam da ga čitam. Nezgodan je rival, ali sam uspeo promenom ritma da ga izbacim iz zone komfora i to mi je pomoglo da ga pobedim u dva seta“, rekao je Novak odmah posle meča na terenu.

Kurir sport